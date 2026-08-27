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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el jueves 27 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de lluvias y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de lluvias y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: leve probabilidad de lluvias y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El jueves 27 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El viernes 28 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
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