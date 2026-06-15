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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 77 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 76%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El lunes 15 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El martes 16 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
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