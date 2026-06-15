Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 77 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Suroeste

: 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 76%

: 76% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.