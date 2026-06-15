Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 77 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.
La probabilidad de precipitación de 76%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 76%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
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