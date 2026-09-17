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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 51%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 51%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 25%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
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