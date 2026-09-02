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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el miércoles 2 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 25%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 25%
- Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 33%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
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