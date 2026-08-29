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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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