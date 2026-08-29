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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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