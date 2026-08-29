Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sur

: 0 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 2 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 3 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 4 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.