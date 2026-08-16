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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 17 de agosto al 21 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
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