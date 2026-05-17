Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 41%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sursureste

: 10 a 15 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 41%

: 41% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.