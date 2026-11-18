SpaceX confirmó el jueves 12 de noviembre que invertirá más de US$24.000 millones en Starbase, Texas, en un complejo que combina una central eléctrica a gas con una instalación de supercomputación para inteligencia artificial (IA). Según el aviso de audiencia pública de esa ciudad, el monto corresponde a las fases iniciales de ambas instalaciones.

Qué incluye el complejo de SpaceX y cuánta energía produciría la central

El predio, de unos 444 acres cerca del Puerto de Brownsville, fue desanexado por Brownsville a pedido de la empresa y quedó fuera de la moratoria de 90 días a los centros de datos que esa ciudad aplica desde la primera semana de noviembre, según The Texas Tribune.

El registro, obtenido por The 956 Report, describe 35 turbinas alimentadas con gas natural en lo que SpaceX denomina su "Boca Chica Facility" The 956 Report

En un comunicado citado por ValleyCentral, SpaceX afirmó que la instalación en la zona, conocida como Boca Chica, generará su propia electricidad, sin tomarla de la red pública, y que entrenará sistemas de IA para investigación médica, respuesta a emergencias, manufactura y seguridad nacional. Sobre el empleo, la empresa informó lo siguiente:

Más de 3000 puestos de construcción generados hasta ahora.

generados hasta ahora. Unos 500 empleos permanentes una vez en funcionamiento.

Un registro presentado el 8 de septiembre ante la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) describe para ese sector 35 turbinas de gas con unos 748 megavatios en una configuración inicial temporal, según documentos obtenidos por The 956 Report.

El documento fija un tope anual de 248,86 toneladas de óxidos de nitrógeno, 1,14 por debajo del umbral federal que obliga a una revisión ambiental más exigente. Esa autonomía podría permitirle sortear la pausa que el gobernador Greg Abbott ordenó en agosto a las nuevas conexiones de centros de datos a la red estatal, señaló The Texas Tribune.

Qué implica la central de SpaceX para las comunidades latinas de Cameron

El 89,2% de los habitantes del condado de Cameron, donde se ubica Starbase, es hispano o latino, y el 23,5% vive en la pobreza, según la Oficina del Censo. Los 500 empleos permanentes anunciados equivalen a cerca del 0,4% de los 114.735 puestos registrados en el condado en 2022, de acuerdo con la misma fuente. Con la inversión inicial estimada, cada puesto permanente representa unos US$48 millones.

Archivo.- Un letrero dice "Gateway to Mars" ("Puerta a Marte") frente a las instalaciones de lanzamiento de SpaceX en Boca Chica, Texas, el 21 de marzo de 2024 MIKE OSBORNE - NYTNS

La South Texas Environmental Justice Network, una organización ambientalista local, anunció una protesta por el posible impacto en el aire, el agua y las facturas de energía. Según The 956 Report, el registro ante la TCEQ no incluye modelos sobre cómo se dispersarían las emisiones hacia barrios de Brownsville o hacia Matamoros, del otro lado de la frontera.

SpaceX sostuvo en su comunicado que no adquiere derechos de agua ni obtiene acceso preferencial al suministro. Como parte del acuerdo de desanexión, la empresa se comprometió a financiar con US$220 millones obras de agua y saneamiento en Brownsville, y ya transfirió US$40 millones, según Interesting Engineering.

Cuándo se decide la rebaja de impuestos y quiénes votan

La Comisión de la ciudad de Starbase considerará el 9 de diciembre, a las 19 hs, una reducción del impuesto a la propiedad y un acuerdo de desarrollo económico. El aviso invita a los interesados a asistir y ser escuchados, pero no precisa el monto ni la duración del beneficio.

Aseguran que apareció un OVNI en la transmisión en vivo de SpaceX

Dos de los tres miembros de ese cuerpo trabajan para SpaceX: el alcalde Bobby Peden, vicepresidente de Pruebas y Lanzamientos en Texas, y el comisionado Jordan Buss, según biografías oficiales citadas por Newsweek. La tercera, Lois Wallace, no es empleada de la empresa.

El condado de Cameron evalúa por separado otra exención fiscal para el proyecto, con una audiencia y una votación previstas para el 29 de diciembre. El calendario coincide con el cambio de gobierno estatal: en enero asume la gobernadora electa Gina Hinojosa, quien prometió suspender las aprobaciones de centros de datos hasta que la Legislatura sancione nuevas protecciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.