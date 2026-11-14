Cuándo asume Gina Hinojosa como gobernadora de Texas tras derrotar a Greg Abbott

Gina Hinojosa asumirá como gobernadora de Texas el martes 19 de enero de 2027, fecha prevista para el relevo de Greg Abbott. La demócrata ganó las elecciones del 3 de noviembre con el 52,9% de los sufragios y logró conquistar un bastión republicano.

Cuándo será el traspaso de poder entre Greg Abbott y Gina Hinojosa en Texas

El Artículo IV, Sección 4, de la Constitución de Texas establece que el gobernador electo debe asumir el primer martes posterior a la organización de la Legislatura, o tan pronto como resulte posible después de esa fecha.

Gina Hinojosa tomará su cargo como gobernadora electa de Texas el tercer martes de enero de 2027 AP Photo/Eric Gay

La apertura de sesiones del período ordinario de la 90.ª Legislatura está prevista para el martes 12 de enero de 2027, al mediodía, hora del este. El martes siguiente corresponde al 19 de enero y de allí surge la fecha prevista para el cambio de gobierno.

El mandato de Hinojosa durará cuatro años. La disposición también contempla que quien ocupa la gobernación continúe hasta que su sucesor asuma formalmente, por lo que el resultado electoral no produce un reemplazo inmediato.

Adiós Greg Abbott: la salida del gobernador republicano que buscaba su cuarto mandato

Abbott llegó a la gobernación en enero de 2015 y obtuvo la reelección en 2018 y 2022. Su derrota impide que encadene un cuarto período consecutivo y sitúa el cierre de su gestión en la jornada prevista para la asunción de Hinojosa.

Texas no establece un límite de mandatos para sus gobernadores. Por eso, el republicano podía volver a competir: su salida responde al resultado de las urnas, no a una prohibición de presentarse nuevamente.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, buscaba su cuarto mandato al frente del estado en las elecciones del 3 de noviembre de 2026 X/@GovAbbottPress

El papel de la Legislatura de Texas en el triunfo de Gina Hinojosa

La formalización del resultado de las elecciones a gobernador también involucra a la Legislatura estatal. Según el Artículo IV, Sección 3, de la Constitución estatal, el presidente de la Cámara de Representantes abre y publica los resultados electorales ante ambas cámaras durante la primera semana de sesiones.

Esa misma disposición establece que debe declarar electa a la persona que reúna la mayor cantidad de votos y cumpla los requisitos constitucionales, con la aprobación de la Legislatura. Este procedimiento es distinto de la posterior toma de posesión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.