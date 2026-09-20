Dejó Texas a los 50, renunció a su trabajo y se mudó a un pueblo de 70 habitantes: “Encontré paz y comunidad”

A los 50 años, Angie Smith decidió abandonar su vida en Fort Worth, Texas, y mudarse a un pequeño pueblo de la Toscana, Italia. Vendió su casa, dejó su trabajo en el sector tecnológico y compró una vivienda de piedra del siglo XIX. Más de dos años después, sostiene que encontró una forma de vida diferente y que logró integrarse a una comunidad de apenas unas 70 personas.

Dejó Texas y comenzó una nueva vida en un pueblo de la Toscana

Smith tomó la decisión de cambiar de país después de atravesar un período de agotamiento. En noviembre de 2023 cerró la compra de una propiedad en un pequeño pueblo de la Toscana, a unas 30 millas (48 kilómetros) de Florencia, después de dejar su trabajo y vender su casa en Fort Worth durante la primavera de ese año.

Angie Smith compró en noviembre de 2023 una vivienda de piedra del siglo XIX en un pueblo de la Toscana de unas 70 personas angieinitaly.com

Según contó en una entrevista con Business Insider, quería alejarse del ritmo acelerado que llevaba en Estados Unidos. Se sentía agotada, descontenta y en una situación que consideraba poco saludable. Italia, además, era un país que conocía desde 2013, cuando realizó allí su primer viaje.

Smith llegó a una localidad pequeña, con unos 70 habitantes y una comunidad muy vinculada entre sí. También tenía una dificultad práctica: apenas hablaba italiano.

Así conoció Angie Smith a sus vecinos en la Toscana

Poco después de abandonar Texas y llegar a su nuevo hogar, Smith organizó una fiesta para conocer a sus vecinos. Colocó un aviso en la puerta del único bar del pueblo e invitó a los habitantes a acercarse un sábado por la tarde.

Al principio no apareció nadie y pensó que la convocatoria podía haber fracasado. Finalmente, el timbre de su casa comenzó a sonar y encontró a decenas de personas que esperaban para entrar.

Angie Smith superó la barrera idiomática inicial y la incertidumbre de su fiesta de bienvenida con vecinos mediante el uso de Google Translate (foto ilustrativa) Stock en canva

Los vecinos llegaron con regalos, entre ellos botellas de vino y productos frescos de sus propios jardines. Smith todavía tenía dificultades para comunicarse y utilizó Google Translate para mantener conversaciones.

Durante la reunión, un amigo italiano leyó una carta que ella había enviado al anterior propietario de la casa. En ella explicaba que había buscado un refugio frente al ritmo de vida que llevaba en Texas y que quería encontrar un lugar tranquilo donde pudiera desconectarse.

Los invitados parecieron conmoverse al escuchar la historia”, explicó Smith y agregó: “Les dije que soy una persona espiritual que buscaba encontrar paz y una comunidad que me permita estar más cerca de mi hija adulta, que vive en Londres”. Según su relato en Business Insider, aquella reunión fue el punto de partida de sus vínculos con los vecinos.

La casa del siglo XIX y los olivares que cambiaron su rutina

La casa de Smith es una construcción de piedra del siglo XIX situada sobre dos acres de olivares en terrazas. La propiedad le planteó un desafío porque no sabía cómo cosechar las aceitunas.

Sus vecinos le permitieron participar en la recolección de sus propios árboles para que aprendiera el procedimiento.

En el otoño de 2024, Smith estaba en Barga, a unas dos horas del pueblo, en donde participó como coanfitriona de un retiro para mujeres. Mientras se encontraba fuera, recibió mensajes de una familia local con la que había establecido una relación cercana.

Le enviaron fotografías mientras cosechaban las aceitunas de su propiedad. Habían decidido hacerlo durante su ausencia para poder procesarlas junto con las suyas antes de que los frutos se echaran a perder.

Angie Smith afrontó el desafío de poseer dos acres de olivares en terrazas sin saber cosechar (foto ilustrativa) Stock en canva

Cómo se integró Angie Smith a su pueblo de la Toscana

La localidad donde vive Smith organiza cada julio un festival gastronómico que dura tres días. Durante la celebración se cierran las calles y hay música y baile. Además, antiguos habitantes del pueblo regresan para participar de la festividad.

Para Smith, ese tipo de actividades forma parte de una vida diferente a la que llevaba en Texas. La mujer también asegura que las relaciones que construyó desde su llegada fueron determinantes para sentirse integrada.

“Las amistades que hice en Italia fueron algunas de las más fuertes y auténticas de mi vida. Estoy agradecida de sentir que pertenezco”, afirmó en la entrevista publicada por Business Insider.