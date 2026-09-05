Desde Home Depot hasta Aldi: las tiendas que abren y qué cierra durante el feriado de Labor Day en Texas

El próximo lunes 7 de septiembre se conmemorará el Labor Day en Estados Unidos, una jornada que modifica el funcionamiento de comercios, oficinas públicas, servicios postales y transporte en Texas. Mientras gran parte de los supermercados y tiendas mantendrá sus puertas abiertas, varias dependencias administrativas suspenderán la atención al público.

Qué tiendas estarán abiertas durante Labor Day en Texas

Para el Labor Day, los horarios de las tiendas y los supermercados variarán considerablemente. Sin embargo, la gran mayoría permanecerán abiertos para aprovechar las ofertas del feriado.

De acuerdo con el cronograma para el lunes, la lista incluye:

Walmart : operará de manera habitual en su horario regular (normalmente de 6 a 23 hs, según la sucursal).

: operará de manera habitual en su horario regular (normalmente de 6 a 23 hs, según la sucursal). Target : abierto en su horario habitual, que suele ser de 8 a 22 hs, aunque puede variar por ubicación.

: abierto en su horario habitual, que suele ser de 8 a 22 hs, aunque puede variar por ubicación. H-E-B : las tiendas operarán en su horario regular. Sus farmacias tendrán un horario limitado de 10 a 17 hs, mientras que los servicios de entrega a domicilio y recolección mantendrán su horario habitual.

: las tiendas operarán en su horario regular. Sus farmacias tendrán un horario limitado de 10 a 17 hs, mientras que los servicios de entrega a domicilio y recolección mantendrán su horario habitual. Aldi : permanecerá abierto con horario limitado y operará de 8.30 a 18 hs.

: permanecerá abierto con horario limitado y operará de 8.30 a 18 hs. Home Depot : estará abierto en su horario regular de operaciones.

: estará abierto en su horario regular de operaciones. Sam’s Club : abierto solo para sus miembros. El acceso Plus inicia a las 8 hs y para Club a las 9 hs, para ambos cerrará a las 20 hs).

: abierto solo para sus miembros. El acceso Plus inicia a las 8 hs y para Club a las 9 hs, para ambos cerrará a las 20 hs). Trader Joe’s : abierto en su horario habitual de 9 a 21 hs.

: abierto en su horario habitual de 9 a 21 hs. Whole Foods : abierto en horarios regular de 7 a 21 hs.

: abierto en horarios regular de 7 a 21 hs. Kroger : sus sucursales abrirán en horario normal, comúnmente de 6 a 23 hs.

: sus sucursales abrirán en horario normal, comúnmente de 6 a 23 hs. Albertsons : abierto, aunque las farmacias internas podrían tener horarios ajustados o permanecer cerradas.

: abierto, aunque las farmacias internas podrían tener horarios ajustados o permanecer cerradas. Walgreens y CVS: las tiendas estarán abiertas con posibles horarios reducidos. En el caso de Walgreens, las farmacias estarán cerradas con excepción de aquellas ubicaciones que operen las 24 horas.

Lowe’s, Best Buy, Kohl’s, Belk, Big Lots y la mayoría de las principales cadenas de restaurantes también mantendrán sus operaciones.

Costco será una de las principales excepciones entre las grandes cadenas. Sus establecimientos permanecerán cerrados durante todo el lunes 7 de septiembre.

Costco cierra todos sus locales por el Labor Day, a diferencia de otros como Wallmart y Aldi Imagen generada con IA

Correo, bancos y oficinas públicas: qué permanecerá cerrado

Según Dallas News, el servicio postal también tendrá una interrupción. Las oficinas de USPS cerrarán y no habrá reparto regular de correspondencia ni paquetes durante el Labor Day.

La actividad habitual se retomará el martes 8 de septiembre. UPS Store tampoco prestará atención, y se suspenderán sus servicios habituales de recolección y entrega.

FedEx cerrará sus operaciones estándar de paquetes nacionales e internacionales, además de FedEx Logistics. FedEx Custom Critical continuará con su funcionamiento y algunas oficinas podrían atender con horarios modificados.

La mayoría de las sucursales bancarias también permanecerá cerrada, al igual que las oficinas del Banco de la Reserva Federal de Dallas en Dallas, El Paso, Houston y San Antonio. Los cajeros automáticos y la banca digital seguirán disponibles.

Las oficinas federales, estatales y municipales tendrán cierres durante la jornada, incluida la Administración del Seguro Social. En Dallas permanecerán cerrados el Ayuntamiento, determinadas oficinas municipales, el Tribunal Municipal y las sucursales de la Biblioteca Pública.

El primer lunes de septiembre de cada año se celebra el Labor Day en Estados Unidos Imagen generada con IA

Cierres municipales en Arlington, Plano, McKinney y Frisco

En Arlington, no abrirán el Ayuntamiento, el Tribunal municipal, la autoridad de vivienda ni las oficinas administrativas de parques y recreación. También cerrarán distintos centros comunitarios, instalaciones culturales y servicios municipales. La East Library and Recreation Center será una excepción y funcionará de 10 a 14 hs.

En Plano, permanecerán cerrados el Plano Municipal Center y el Tribunal municipal, además de instalaciones ambientales, comunitarias, bibliotecas y el Sam Johnson Recreation Center for Adults 50+. McKinney también cerrará el Ayuntamiento, las oficinas administrativas, la biblioteca John & Judy Gay y varios centros recreativos.

Frisco tendrá cerrados el Ayuntamiento, el Tribunal Municipal, sus oficinas administrativas, la biblioteca pública y su sucursal Connection, además del Frisco Discovery Center, el Frisco Heritage Museum y otras instalaciones comunitarias.

Transporte y recolección de residuos durante el feriado

En el transporte del norte de Texas, DART funcionará con horarios de fin de semana para sus autobuses, trenes ligeros, Silver Line y GoLink, según el comunicado. Esto supone una frecuencia menor respecto de un día laboral. El Trinity Railway Express no prestará servicio el lunes y retomará sus operaciones habituales el martes 8 de septiembre.

La recolección de basura tendrá diferentes esquemas según la ciudad. Dallas y Fort Worth mantendrán sus recorridos programados sin modificaciones. Arlington, Frisco, McKinney y Plano, en cambio, suspenderán la recolección el lunes.