El DHS retrocede con el plan de muro en Big Bend: la cerca inteligente que reemplazaría millas de barrera en Texas

A finales de 2025 comenzó a hablarse sobre la posibilidad de construir un muro fronterizo en la región de Big Bend, en el oeste de Texas. La propuesta causó polémica y protestas y, en ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que sustituirá el proyecto de barreras vehiculares por una ”smart fence”.

El DHS limita a dos millas la barrera física dentro del Parque Nacional Big Bend

En una audiencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo que ya no se construirá un muro fronterizo dentro del Parque Nacional Big Bend en Texas, informó Houston Chronicle.

En el parque nacional Big Bend ya no se construirán kilómetros de muro fronterizo

Mullin afirmó que el plan ahora implica la construcción de una barrera física a lo largo de solo dos millas, es decir, alrededor de 3,2 kilómetros. El resto, declaró, será una “smart fence” o valla inteligente que se formará a partir de una combinación de tecnología de vigilancia, carreteras patrulladas e iluminación de alta potencia.

Por qué la CBP impulsa vigilancia, caminos de patrulla y barreras vehiculares en Big Bend

Hace algunas semanas, según Houston Chronicle, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció sus planes para construir 27 kilómetros de barreras físicas tanto dentro como fuera del parque Big Bend, en Texas.

La razón, explicaron, es que la zona es empleada por traficantes que utilizan camionetas todoterreno para acceder al Río Grande. En su momento el secretario del DHS aceptó que se trataba de una zona sensible que no podían dejar abierta.

Por ello, la CBP planeaba colocar postes metálicos de cuatro pies de altura (alrededor de 1,2 metros) con una viga transversal con la intención de permitir el paso de animales salvajes y personas a pie. Además, se planeaba instalar una puerta para los peregrinos procedentes de México hacia los alrededores del Monte Cristo Rey.

Qué proyectos de muro fronterizo siguen activos en Hudspeth, Jeff Davis y Presidio

Aunque el DHS confirmó que ya no tiene previsto construir un muro fronterizo de nueve metros de altura en el parque nacional Big Bend, que será sustituido por una barrera inteligente, en la región hay tres proyectos más en marcha.

De acuerdo con AP, en un tramo de 282 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, en los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio, hay tres proyectos previstos que sí incluyen la construcción de un muro fronterizo:

Big Bend 1. Desde Sierra Blanca, Texas, hasta cerca del límite entre los condados de Hudspeth y Jeff Davis.

Desde Sierra Blanca, Texas, hasta cerca del límite entre los condados de Hudspeth y Jeff Davis. Big Bend 2. Desde Ruidosa, Texas, hasta las cercanías del campamento Madera Canyon en el Parque Estatal Big Bend Ranch.

Desde Ruidosa, Texas, hasta las cercanías del campamento Madera Canyon en el Parque Estatal Big Bend Ranch. Big Bend 3. Desde la línea divisoria entre los condados de Hudspeth y Jeff Davis hasta Ruidosa, Texas.

Se planea ampliar la construcción del muro fronterizo en Texas Delcia Lopez - The Monitor

Según AP, en marzo pasado se adjudicaron contratos federales para cada uno de los tres proyectos que, según lo previsto, concluirán en 2027. Las empresas beneficiadas fueron Barnard Construction, que para Big Bend 1 recibió un contrato de 1000 millones de dólares y para Big Bend 3 uno por US$960,4 millones. Mientras que para Big Bend 2, la compañía Fisher Sand and Gravel obtuvo uno por US$1200 millones.