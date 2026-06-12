El mensaje de Greg Abbott tras el tiroteo masivo en Texas que terminó en persecución: “Acto insensato de violencia”

Un ataque armado ocurrido el viernes por la mañana en la ciudad de Midland, Texas, dejó un saldo trágico de una persona muerta y diez heridos. El responsable del tiroteo, identificado como Victor Mata Villarreal, de 45 años, presentaba antecedentes inmediatos con las fuerzas de seguridad. En ese contexto, el gobernador del estado, Greg Abbott, publicó un mensaje en redes sociales donde lamentó lo ocurrido. “Cecilia y yo estamos profundamente entristecidos por el acto insensato de violencia en Midland. Oramos por las víctimas, sus familias y toda la comunidad”, expresó el republicano en X.

Abbott, sobre el tiroteo en Texas y el despliegue del Departamento de Policía de Midland

El gobernador continuó el mensaje: “Fui informado sobre el asunto y elogio la rápida respuesta del Departamento de Policía de Midland, DPS y todas las agencias de aplicación de la ley que están asistiendo".

El mensaje de Greg Abbott tras el tiroteo masivo en Midland, Texas X/@GregAbbott_TX

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el agresor era buscado por las autoridades locales debido a un intento de homicidio contra un oficial de policía perpetrado el miércoles pasado durante una persecución en la que el sospechoso disparó en múltiples ocasiones contra un agente, quien resultó ileso tras responder al fuego antes de que Villarreal escapara y abandonara su vehículo.

El tirador, identificado como Victor Mata Villarreal, de 45 años, tenía antecedentes inmediatos con las fuerzas de seguridad U.S. Marshals/KXAN

El episodio del viernes comenzó cuando el individuo abrió fuego contra transeúntes y agentes en una zona transitada de la ciudad. Tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, el atacante se refugió en una clínica veterinaria abandonada.

Se usaron drones y robots durante la persecución en Midland, Texas

La alcaldesa de Midland, Lori Blong, informó que los efectivos utilizaron drones y robots para inspeccionar el edificio y confirmar finalmente la muerte del tirador pocas horas después del inicio del operativo. La policía no brindó detalles sobre la causa exacta del fallecimiento durante el atrincheramiento.

La concejala Amy Stretcher Burkes, la alcaldesa Lori Blong, el concejal John Norman, la concejala general Robin Poole y el concejal general John Burkholder brindaron información en una conferencia de prensa sobre el tiroteo ocurrido el viernes 12 de junio de 2026 en Midland, Texas Luke Dias - Reporter-Telegram

El despliegue policial atrajo a decenas de unidades hacia un sector comercial flanqueado por hoteles y talleres mecánicos al oeste del centro de la ciudad. Andrea Mendias, una testigo que trabaja en un taller de carrocería cercano, relató los momentos de tensión vividos durante el operativo, según consignó Spectrum Noticias. “Escuché lo que parecía una pequeña explosión en la clínica veterinaria cerrada y vi a varios agentes fuertemente armados irrumpir en el estacionamiento”.

La testigo añadió que, previo al ingreso de los efectivos, percibió al menos 40 disparos. Las imágenes registradas por Mendias mostraron el descenso rápido de los oficiales desde un vehículo blindado para desplegar los dispositivos tecnológicos en la zona del conflicto.

Los heridos por el tiroteo fueron trasladados al hospital Midland Memorial

Tras el operativo, el hospital Midland Memorial confirmó que cuatro de las víctimas fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas, mientras que otras cinco personas recibieron atención médica y obtuvieron el alta.

Las fuerzas del orden respondieron a un tiroteo el viernes 12 de junio de 2026 en Midland, Texas B. Kay Richter - Reporter-Telegram

La ciudad de Midland, con una población cercana a los 140 mil habitantes, se encuentra en el corazón de la región petrolera del estado. Esta comunidad guarda el recuerdo de otro episodio violento ocurrido en 2019, cuando un hombre armado asesinó a siete personas e hirió a otras dos docenas durante un tiroteo azaroso mientras conducía por las localidades de Odessa y Midland, ambas situadas a más de 482 kilómetros al oeste de Dallas.

La investigación continúa bajo la supervisión de las agencias estatales, quienes analizan la conexión entre el ataque de esta semana y el tiroteo del viernes. Mientras tanto, la comunidad local intenta recuperarse del impacto provocado por el despliegue policial y la violencia en sus calles. Los investigadores mantienen el área restringida para recolectar pruebas adicionales y esclarecer por completo la secuencia de los hechos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA