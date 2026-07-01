Hinojosa vs. Abbott: el plan de la demócrata para revivir el sueño americano en Texas

La campaña para las elecciones a gobernador de Texas, previstas para el 3 de noviembre, empieza a mostrar con mayor claridad el contraste entre los principales candidatos. Mientras el republicano Greg Abbott busca un nuevo mandato, la legisladora demócrata Gina Hinojosa intenta instalar un mensaje centrado en la economía, la educación y el costo de vida, con la promesa de “volver a poner el sueño americano sobre la mesa”.

Gina Hinojosa apunta a educación, salud e impuestos en su desafío a Greg Abbott

A través de una publicación en X, Gina Hinojosa difundió un fragmento de una entrevista en la que resumió el eje de su propuesta de campaña. Allí sostuvo que cuenta con “un plan para volver a poner el sueño americano sobre la mesa” y planteó que las prioridades del estado deben enfocarse en los problemas económicos y de servicios públicos que, según afirmó, afectan a los texanos.

El plan de Gina Hinojosa

En esa entrevista, Hinojosa cuestionó la estrategia política de Abbott, a quien acusó de priorizar las denominadas “guerras culturales” por encima de las políticas públicas vinculadas con la calidad de vida de la población.

“Greg Abbott es un maestro del juego de manos. Con una mano nos distrae con las guerras culturales y los temas sociales. Con la otra toma nuestro dinero para entregárselo a sus donantes multimillonarios”, expresó.

La legisladora demócrata argumentó que, mientras el debate público se concentra en esos asuntos, Texas enfrenta distintos problemas estructurales. Según señaló, el estado registra la mayor cantidad de personas con desconexiones del servicio eléctrico, el mayor número de habitantes sin seguro médico, la mayor cantidad de niños sin cobertura de salud y también el mayor volumen de bancarrotas del país. Además, remarcó que los impuestos a la propiedad aumentaron un 75%.

Sobre esa base, Hinojosa presentó el objetivo central de su propuesta. “Tengo un plan para volver a poner el sueño americano en el centro, sobre la mesa, salvando las escuelas de Texas y devolviendo dinero a los bolsillos de los texanos", afirmó durante la entrevista difundida en redes sociales.

Encuestas en Texas 2026: Greg Abbott lidera frente a Gina Hinojosa

Los sondeos disponibles hasta finales de junio muestran que Greg Abbott lidera la carrera por la gobernación, aunque la diferencia frente a Gina Hinojosa es considerablemente menor que el margen con el que ganó la elección de 2022.

Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas

De acuerdo con el promedio de encuestas de RealClearPolitics, elaborado con relevamientos realizados entre el 22 de abril y el 27 de junio, Abbott reúne el 49% de la intención de voto, mientras que Hinojosa alcanza el 42,2%.

Los principales estudios incluidos en ese promedio presentan resultados similares:

New York Times/Siena (19 al 27 de junio): Abbott 51%, Hinojosa 44%.

(19 al 27 de junio): Abbott 51%, Hinojosa 44%. University of Texas (5 al 12 de junio): Abbott 47%, Hinojosa 40%.

(5 al 12 de junio): Abbott 47%, Hinojosa 40%. Texas A&M/Siena (1 al 4 de junio): Abbott 49%, Hinojosa 43%.

(1 al 4 de junio): Abbott 49%, Hinojosa 43%. Quantus Insights (3 al 4 de junio): Abbott 49%, Hinojosa 41%.

(3 al 4 de junio): Abbott 49%, Hinojosa 41%. TSU/YouGov (22 de abril al 6 de mayo): Abbott 49%, Hinojosa 43%.

Costo de vida y servicios públicos, los ejes que marcan la pelea por Texas

La encuesta más reciente de The New York Times/Siena, realizada entre el 19 y el 27 de junio entre 656 votantes probables, también aporta contexto sobre el escenario político estatal. Si bien el estudio se concentra principalmente en la elección para el Senado, incluye una medición para la gobernación que ubica a Greg Abbott seis puntos por encima de Gina Hinojosa, una distancia inferior a la obtenida por el actual mandatario hace cuatro años.

“No te dejes”: de lema familiar a eslogan de campaña, Gina Hinojosa se posiciona frente a Greg Abbott

Según ese relevamiento, Abbott fue reelegido en 2022 con una ventaja de 11 puntos sobre Beto O’Rourke, por lo que la diferencia actual aparece más ajustada en comparación con aquella elección.

La misma encuesta identifica que los asuntos económicos ocupan el centro de las preocupaciones del electorado texano. El empleo, la inflación, el costo de vida y la evolución de la economía aparecen como los temas más importantes para los votantes al momento de definir su elección.

Ese escenario resulta consistente con el mensaje elegido por Gina Hinojosa para lanzar su propuesta. En lugar de concentrarse en debates culturales, la dirigente demócrata orienta su campaña hacia cuestiones vinculadas con la educación pública, la presión impositiva sobre las propiedades, el acceso al sistema de salud y el poder adquisitivo de las familias.