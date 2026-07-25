El pueblo de Texas, con solo 3200 habitantes, que enfrenta al DHS por un muro de 30 pies sobre sus diques

Como parte de la promesa de construir un muro fronterizo desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) planea construir una estructura de 30 pies (nueve metros) en un pequeño pueblo de Texas. No obstante, los residentes se oponen y temen que pueda comprometer el sistema de diques que los protege de inundaciones.

Presidio, Texas, protesta por los planes de construir un muro fronterizo

Ubicado en la frontera con México, Presidio, Texas, se opone a la intención del gobierno de Donald Trump de erigir un muro fronterizo que atravesará su sistema de diques. De acuerdo con ABC, esta semana los residentes argumentaron ante el tribunal que la construcción podría ocasionar inundaciones y que el gobierno federal aceleró sus planes sin cumplir con los lineamientos establecidos.

El Distrito de Desarrollo de Presidio, que representa a un pueblo de poco más de 3200 habitantes, interpuso una demanda. Uno de sus argumentos clave es que la ley exige solicitar permiso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de construir sobre o cerca de los diques y que la regla no se respetó.

Los demandantes señalan que los diques fueron construidos en las décadas de los 70 y 80 a lo largo del Río Grande para combatir las inundaciones. A pesar de esta característica, afirmaron que, según un documento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), los planes contemplan reemplazar la pendiente de tierra del dique con un muro de concreto.

La abogada Laura Bakst, que representa al Distrito de Desarrollo de Presidio en el caso, dijo a ABC que existe un largo historial de construcciones de la CBP que ocasionaron o aumentaron los riesgos de inundación. Además, dijo que las autoridades les negaron detalles del proyecto por motivos de seguridad nacional.

Qué dijo el DHS sobre la construcción del muro fronterizo en Presidio, Texas

Ante la oposición de los residentes por la construcción del muro fronterizo en Presidio, según ABC, el DHS aseguró que todavía no existe un plan definitivo sobre la ubicación o la forma que tendrá la estructura.

El DHS avanza en sus planes de construir un muro a lo largo de toda la frontera Delcia Lopez - The Monitor

Aun así, también dejó en claro que tiene la autoridad para eximirse de diversas regulaciones con el objetivo de reducir a cero el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera.

La agencia añadió que, aunque los equipos de construcción ya llevaron material a la zona, todavía no inicia la obra. De hecho, según las autoridades, la edificación podría comenzar a finales de agosto.

El DHS enfrenta oposición al muro fronterizo en diversas zonas

Según ABC, el DHS invertirá US$46.000 millones para completar el muro a lo largo de toda la frontera con México. Sin embargo, en diferentes puntos se enfrenta a la oposición de terratenientes, grupos ambientalistas, tribus nativas y otros que argumentan que la construcción pone en peligro sitios históricos y religiosos, así como el estilo de vida de las comunidades.

El DHS invertirá 46.000 millones de dólares en la construcción del muro fronterizo Jae C. Hong - Pool AP

A pesar de ello, el DHS eliminó requisitos de protección del medio ambiente y de yacimientos arqueológicos. Es decir, en muchos casos el gobierno federal no sigue las normas de la construcción de proyectos de infraestructura.