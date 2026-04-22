Cambios en la frontera de EE.UU.: la CBP lanza control digital para cruces peatonales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de su sistema Mobile Passport Control (MPC) en cruces fronterizos terrestres peatonales. El objetivo es agilizar el ingreso de viajeros que entran a pie al país.

Dónde estará disponible el Mobile Passport Control

La medida comenzó a operar el 20 de abril de 2026 y representa una expansión del uso de tecnología en los puntos de entrada a Estados Unidos, especialmente en la frontera norte.

La agencia federal habilitó nuevos espacios donde es válido utilizar la app gratuita MPC Imagen compuesta

El programa fue habilitado en cuatro cruces peatonales del estado de Washington, según el comunicado oficial, todos ubicados en la frontera con Canadá:

Blaine Peace Arch

Blaine Pacific Highway

Lynden–Aldergrove

Sumas

“Con esta expansión, MPC ahora está disponible en 60 ubicaciones, incluyendo 35 aeropuertos internacionales de EE. UU., 14 puntos de control fronterizo previo en aeropuertos y cuatro cruces peatonales terrestres en la frontera”, dijo la entidad gubernamental.

Cómo funciona la app para cruzar más rápido a EE.UU.

El sistema Mobile Passport Control permite a los viajeros elegibles enviar su información antes de llegar al cruce fronterizo mediante una aplicación móvil.

CBP es la agencia encargada de regular las entradas y salidas a EE.UU. CBP

A través de esta herramienta, los usuarios pueden:

Registrar datos del pasaporte

Enviar una fotografía

Completar la declaración de aduanas

Esta información se envía previamente a los oficiales, lo que ayuda a reducir el tiempo de inspección en el punto de entrada. Es importante destacar que los viajeros aún deben presentarse físicamente ante un agente.

Por eso, lo ideal es que los visitantes al país soliciten su formulario I-94 en línea o a través de la aplicación móvil gratuita CBP Link para poder agilizar más el cruce.

La aplicación móvil MPC está disponible para las siguientes personas:

Ciudadanos estadounidenses

Residentes permanentes legales

Visitantes canadienses con visa B1/B2

Viajeros que regresan del Programa de Exención de Visa y que cuenten con una Autorización Electrónica de Viaje aprobada

Qué busca CBP con este nuevo sistema en EE.UU.

Según el comunicado oficial, la expansión de MPC a entornos peatonales forma parte de los esfuerzos de CBP por modernizar los procesos de ingreso al país.

Quienes usen la app de MPC de todas maneras tendrán que pasar con algún agente CBP

La agencia destacó que el uso de herramientas digitales permite:

Procesar viajeros de forma más eficiente

Reducir tiempos de espera

Optimizar los recursos en los cruces fronterizos

“Esta iniciativa agilizará la entrada a EE.UU. para los viajeros que cumplan los requisitos, al mejorar la eficiencia y reducir la congestión en estos puntos de entrada terrestres vitales”, dijo Matthew S. Davies, Director Ejecutivo de Programas de Admisibilidad y Pasajeros.

Cómo usar la app de CBP si viajo en grupo

La agencia indicó que el sistema también puede utilizarse para grupos familiares .

. Cuando los viajeros lleguen a los cruces peatonales disponibles, “se toman una selfie de cada miembro del grupo y envían su información a la CBP a través de la aplicación”.

y envían su información a la CBP a través de la aplicación”. Luego, tienen que dirigirse a los carriles MPC designados y presentar sus pasaportes o green cards para autorizar su ingreso.