El test que será obligatorio desde el 1° de noviembre en Texas para renovar el registro de un vehículo

Los conductores de Texas en el condado de Bexar enfrentarán un cambio desde noviembre en la renovación de su registro vehicular. La nueva exigencia implicará un costo de 21,25 dólares y será un requisito obligatorio para completar el procedimiento.

Registro vehicular en Texas: el nuevo test obligatorio desde noviembre

Los vehículos registrados en esta zona deberán aprobar una prueba de emisiones antes de renovar su registro, de acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés).

El requisito comenzará a regir el 1° de noviembre, conforme a la Ley 3297 de la Cámara de Representantes, aprobada durante la 88ª Legislatura.

Bexar se sumará a los 18 condados de Texas con controles obligatorios de emisiones en la renovación del registro vehicular Fotomontaje realizado con IA

Bexar se incorporará al programa de emisiones de Texas para cumplir con los estándares federales de calidad del aire. Con este cambio, pasará a integrar el grupo de 18 condados del estado donde este tipo de inspección es obligatoria.

Los automovilistas deberán obtener un resultado aprobado antes de completar la renovación. El registro vehicular puede renovarse hasta 90 días antes de su vencimiento, período durante el cual también será posible realizar el control requerido.

En los condados que forman parte del programa, el control alcanza a los vehículos a gasolina de entre dos y 24 años de antigüedad.

La exigencia no modificará las excepciones establecidas por ley. Además de los eléctricos y los automóviles clásicos, los vehículos diésel, las motocicletas y los ciclomotores están exentos de las inspecciones de emisiones.

Cómo funciona la prueba de emisiones en Texas

Para realizar el control se utiliza el sistema de Diagnóstico a Bordo de Segunda Generación (OBD-II, por sus siglas en inglés), presente en vehículos fabricados desde 1996. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), esta tecnología utiliza la computadora del automóvil para supervisar los componentes y sistemas relacionados con las emisiones.

Durante la prueba, una herramienta de diagnóstico se conecta a la computadora del vehículo y descarga la información almacenada para determinar si existen componentes que funcionan de manera incorrecta.

El procedimiento también comprueba la luz de verificación del motor, los códigos de diagnóstico de fallas y el estado de los monitores que controlan distintos elementos vinculados con las emisiones.

El nuevo requisito de emisiones en Bexar, Texas, comenzará a regir el 1° de noviembre Fotomontaje realizado con IA

El sistema puede identificar problemas antes de que se produzcan fallas más graves e incluso antes de que el conductor los advierta. Cuando detecta una anomalía, almacena un código de diagnóstico que permite al técnico localizar el inconveniente y determinar las reparaciones necesarias.

La prueba tiene un precio de US$18,50, que se abonará directamente en la estación de inspección al momento del control. A esa cifra se agregarán US$2,75, que deberán pagarse al estado cuando se renueve el registro.

Los condados de Texas que exigen prueba de emisiones para el registro vehicular

Con la incorporación de Bexar a partir de noviembre, estos son todos los condados del estado que mantienen este requisito, según el DPS:

Bexar

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

Cómo enviar una notificación de transferencia de vehículo, según el DMV de Texas

Texas: las tres opciones para completar la renovación del registro vehicular

Después de aprobar la prueba de emisiones, los propietarios de vehículos registrados en Bexar podrán renovar el registro vehicular mediante tres modalidades:

En línea: a través de la aplicación móvil Texas by Texas (TxT) o del sitio web de TxDMV.

a través de la aplicación móvil Texas by Texas (TxT) o del sitio web de TxDMV. Por correo: mediante el envío del pago y la documentación correspondiente a la oficina de impuestos de Bexar.

mediante el envío del pago y la documentación correspondiente a la oficina de impuestos de Bexar. En persona: en la oficina de impuestos del condado o en una sucursal autorizada.

TxDMV recomendó a los automovilistas planificar con anticipación y asegurarse de que sus vehículos estén preparados para la inspección, con el objetivo de evitar demoras durante el proceso de renovación.