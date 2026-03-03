DMV en Texas: desde el 5 de marzo cambia el trámite para registrar un vehículo y estos son los documentos clave

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Texas reforzó los requisitos para registrar un auto. A partir del 5 de marzo, los solicitantes deberán presentar una identificación con foto que esté incluida dentro de la lista establecida por las autoridades. Además, aún se deberán realizar pasos adicionales, como presentar el Formulario 130-U.

Desde el 5 de marzo: cambia el trámite para registrar un vehículo en Texas

La agencia encargada de regular los títulos de vehículos en Texas anunció los cambios mediante un documento publicado el 18 de febrero. En concreto, la medida endurece los requisitos para evitar que las personas sin estatus migratorio regular accedan al trámite.

Desde este jueves, el organismo acepta uno de los siguientes documentos clave para registrar por primera vez un rodado:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal válida compatible con Real ID de cualquier estado o territorio de EE.UU.

Licencia o identificación estatal válida no compatible con REAL ID (de ciertos estados) junto con un certificado de nacimiento de EE.UU.; certificado de naturalización; o un certificado de ciudadanía.

Pasaporte de EE.UU. vigente.

Pasaporte extranjero válido más tarjeta de residente permanente vigente o visa de inmigrante vigente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Licencia de portación de arma (Texas License to Carry) válida y vigente emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

De esta manera, los peticionarios deberán presentar documentos que cumplan los requisitos específicos del TxDMV según la normativa del estado. Para el registro inicial, la regla entra en vigor el 5 de marzo, en tanto para las renovaciones estará vigente a partir del 1° de enero de 2027.

Lista B: los casos en los que el DMV acepta una gama más amplia de documentos

En ciertos casos, como los de títulos sin registro, casos especiales o permisos temporales, el DMV acepta otros documentos incluidos en la “Lista B”. Según el boletín oficial, las identificaciones de esta lista pueden estar vencidas hasta 12 meses y aun así aceptarse para esos trámites específicos:

Tarjeta de identificación o licencia de cualquier estado.

Pasaporte.

Identificación militar de EE.UU.

Identificación de la OTAN o bajo un Acuerdo de Estatus de Fuerzas.

Identificación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Estado.

Identificación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.

Las personas que llegan a Texas desde otro estado deben registrar su auto en los 30 días posteriores a su arribo Freepik

El memorando también señala que algunos tipos de rodados o matrículas específicas no están sujetos a los nuevos requisitos de identificación establecidos en este boletín. Esto incluye placas de maquinaria, de permiso, de tanques de fracturación (frac tank) y otras categorías expedidas con la clase de vehículo “MISC”.

Por otro lado, para nuevos residentes, la ley indica que tienen hasta 30 días para registrar su automóvil.

Cómo registrar un vehículo en Texas desde el 5 de marzo

Junto con el requisito de brindar una identificación con fotografía, los peticionarios deben realizar otros pasos comunes en lamatriculación de un automóvil:

Realizar la inspección (si aplica): algunos condados exigen prueba de emisiones para registrar un vehículo.

Presentar prueba de seguro de responsabilidad civil que cumpla con los requisitos mínimos de Texas.

Preparar la documentación.

Llenar el formulario 130-U.

Acreditar la propiedad del vehículo mediante el título correspondiente, sea emitido en Texas u otro estado.

Mostrar un comprobante de domicilio que demuestre la residencia en el Estado de la Estrella Solitaria.

Además de presentar la identificación requerida, los tejanos deberán realizar inspección de seguridad en ciertos casos para registrar un vehículo Freepik

Además, según el sitio web oficial del DMV, es necesario abonar las tarifas correspondientes al trámite:

Automóviles y camionetas ligeras: la tarifa estándar es la base, de US$50,75.

Camionetas: los motorizados de 6001 a 10.000 libras (2721 a 4535 kilogramos), que incluyen camionetas más pesadas, pagan una tarifa base de US$54.

Vehículos pesados: incluidas camionetas de servicio pesado, casas rodantes y camiones comerciales, tendrán tarifas de registro divididas en siete clasificaciones de peso entre 6001 libras y 80.000 libras (2721 a 36.287 kg).

Remolques: de US$45 para un remolque de hasta 6000 libras (2721 kg).

Ciclomotores y motocicletas: una tarifa de matriculación base de US$30.

Vehículos eléctricos: con un peso bruto vehicular de 10.000 libras (4535 kg) o menos, pagarán una tarifa anual de US$200. Además, los autos eléctricos nuevos con dos años de registro correspondientes a una inspección técnica de dos años pagarán US$400.