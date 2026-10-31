Elecciones en Texas: Hijonosa va ganando las encuestas entre latinos y Abbott domina en zonas rurales

Una encuesta reciente reveló cuáles son las preferencias para gobernador en Texas de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. Los datos reflejan que la candidata demócrata, Gina Hinojosa, lidera entre los votantes latinos, mientras el aspirante republicano y actual mandatario, Greg Abbott, mantiene su ventaja en las zonas rurales.

Respaldo de los votantes latinos a la candidatura de Gina Hinojosa

La encuesta, realizada por la Escuela de Asuntos Públicos Hobby de la Universidad de Houston, registró que Hinojosa supera a Abbott por diez puntos porcentuales entre los electores latinos probables .

. En esa categoría, la representante demócrata alcanzó el 53% de la intención de voto, frente al 43% del actual gobernador.

Gina Hinojosa obtuvo una ventaja de diez puntos porcentuales entre los votantes latinos de Texas sobre Greg Abbott Captura de pantalla/Gina Hinojosa

Esta ventaja de diez puntos entre la población hispana contrasta con los patrones observados en las elecciones presidenciales del año 2024. En aquel proceso, los votantes latinos de la entidad mostraron un mayor respaldo hacia el Partido Republicano.

Asimismo, el sondeo evaluó la percepción de los ciudadanos hispanos sobre el rumbo del país en la actualidad. En ese marco, el 38% de los encuestados latinos consideró que Estados Unidos marcha en la dirección correcta.

La investigación contó con una muestra de 500 votantes latinos probables en todo el estado. Ese grupo específico presenta un margen de error estadístico de 4,18 puntos porcentuales.

Dominio de Abbott y el Partido Republicano en las zonas rurales

En las comunidades rurales del Estado de la Estrella Solitaria, Abbott registra un liderazgo de 37 puntos porcentuales sobre Hinojosa. El mandatario estatal obtuvo el 66% del respaldo frente al 29% de la postulante demócrata.

El informe define a los electores rurales según los criterios geográficos de la firma de datos electorales L2 y el censo nacional. La recolección de información abarcó a 750 votantes probables de ese sector con un margen de error de 3,48 puntos porcentuales.

Greg Abbott consiguió el 66% del respaldo en los sectores rurales de Texas AFP

A diferencia del electorado hispano, la mayoría de los votantes rurales expresa un panorama favorable sobre la situación nacional. El 56% de los encuestados rurales sostiene que el país avanza en la dirección correcta.

En la contienda para la vicegobernación, el republicano Dan Patrick supera a la demócrata Vikki Goodwin por 40 puntos en este sector. Sin embargo, Goodwin aventaja a Patrick por cinco puntos en el segmento latino.

Talarico vs. Paxton: qué dice el panorama de las elecciones al Senado de Estados Unidos

La medición para el Senado de EE.UU. ubicó al demócrata James Talarico al frente de las preferencias generales con el 48%. Por su parte, el candidato republicano y fiscal general del estado, Ken Paxton, sumó el 46% del apoyo.

Por su parte, el candidato del Partido Libertario, Ted Brown, registró un 3% de la intención de voto. Asimismo, otro 3% adicional permaneció en la categoría de indecisos.

En el desglose demográfico para el Senado, Talarico aventaja a Paxton por 11 puntos porcentuales entre los votantes latinos, con un 52% frente a un 41%. No obstante, Paxton domina el voto rural sobre Talarico por 38 puntos porcentuales, con un 65% contra un 27%.

“Bienvenidos al Texas de Greg Abbott”: la crítica de Gina Hinojosa al gobernador de cara a las elecciones 2026

El estudio general de la Universidad de Houston encuestó a 2000 votantes probables entre el 10 y el 14 de octubre de 2026. La muestra total posee un margen de error general de 2,19 puntos porcentuales.