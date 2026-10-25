En Texas impulsan una ley federal que exigiría descanso remunerado para quienes trabajan bajo el calor en construcciones

La representante demócrata por Texas, Sylvia García, planea impulsar una ley federal para proteger a los trabajadores de la construcción frente al calor extremo. La medida lleva el nombre de Lorenzo Salgado Araujo y busca garantizar descansos remunerados e hidratación durante las jornadas laborales.

Desde Texas: alcance del proyecto de ley sobre descansos remunerados para la construcción

La propuesta exige a las empresas de la construcción pausas de hidratación y descansos remunerados durante turnos con altas temperaturas, por lo que previene casos de agotamiento y golpes de calor en las obras.

El proyecto impulsado por la representante García en Texas amplía iniciativas previas de la congresista en 2022 y 2023 Magnific

El proyecto cobra fuerza en el Estado de la Estrella Solitaria, donde una ley estatal de 2023 anuló las normas de Austin y Dallas que exigían pausas de agua. En la actualidad, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) no cuenta con reglas federales obligatorias sobre descansos por calor.

Asimismo, según Houston Chronicle, estudios de la Universidad George Washington señalan que aplicar reglas como las de California salvaría entre 130 y 200 vidas al año en Texas.

El caso de Lorenzo Salgado Araujo y el origen de la propuesta legislativa

El proyecto surgió tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un constructor de viviendas de Houston y padre de tres hijos. El 7 de julio de 2026, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató al trabajador en su camino al empleo.

El hecho ocurrió en la jornada más calurosa registrada en Estados Unidos, con un índice de calor de tres dígitos en Houston. Salgado Araujo conducía una camioneta en el momento en que dos vehículos sin identificación de ICE iniciaron una persecución.

El migrante presenció el tiroteo del ICE que terminó con la vida de Salgado Araujo en Houston GoFundMe

Los agentes no activaron sirenas ni portaban cámaras en sus unidades o chalecos. Un agente disparó desde la ventana del pasajero y mató al conductor, quien carecía de antecedentes penales y no constituía el objetivo del operativo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alegó defensa propia y afirmó que halló drogas en el vehículo. Sin embargo, los análisis confirmaron que la sustancia era una mezcla casera de electrolitos.

La representante Sylvia García y el pedido de justicia para la familia de Lorenzo Salgado

En la Cámara de Representantes, la congresista García denunció el accionar de los agentes e interpuso su reclamo por la muerte del trabajador ante el pleno del Congreso.

En su discurso, según un comunicado oficial de su Oficina, la representante afirmó: “Señor Presidente, estoy aquí para hablar sobre un asesinato en mi distrito el 7 de julio; un agente del ICE le disparó y mató a Lorenzo Salgado Araujo, un hombre desarmado sin antecedentes penales, que ni siquiera era el objetivo de su investigación”.

Y luego agregó: “Iba camino a un trabajo de construcción cuando el ICE persiguió agresivamente su camioneta en vehículos sin identificación, sin sirenas, sin cámaras corporales, sin cámaras en el tablero; solo dos autos sin identificación que los seguían”. Y sumó: “Luego, un agente del ICE disparó a través de la ventana abierta del lado del pasajero donde estaba sentado el hermano de Lorenzo y lo mató”.

Finalmente, concluyó: “El ICE persiguió la camioneta equivocada y mató a un hombre desarmado que no era su objetivo y no tenía antecedentes penales; necesitamos una investigación independiente real, necesitamos que se publique toda la evidencia y necesitamos una rendición de cuentas real; necesitamos justicia para el señor Salgado y necesitamos justicia para todos los muertos a manos del ICE o bajo la custodia del ICE”.