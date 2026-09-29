Es oficial: identifican al agente del ICE señalado por testigos en el caso de Lorenzo Salgado en Houston

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) Gregory Feathers fue quien habría disparado contra Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante una persecución ocurrida el 7 de julio en Houston, Texas. El migrante murió después de recibir un disparo en el abdomen.

Caso Lorenzo Salgado: cómo identificaron al agente del ICE que disparó

The Texas Tribune identificó a Feathers a partir de una fuente familiarizada con la investigación y corroboró su identidad mediante documentos oficiales y el reconocimiento realizado por Víctor Salgado Araujo, hermano de la víctima y pasajero de la camioneta.

Identificaron al agente del ICE que le disparó a Lorenzo Salgado Araujo Mark Felix - FR172400 AP

El nombre de Feathers aparece en un Formulario I-213, un documento utilizado por el ICE para registrar información sobre una detención. El documento incluye detalles sobre la persecución y el tiroteo y fue publicado accidentalmente por la Oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, aunque posteriormente fue retirado del acceso público.

Otros documentos obtenidos por The Texas Tribune identifican a Feathers como uno de los agentes que participaron en el arresto y señalan que pidió asistencia médica después del tiroteo. Su nombre también figura en registros de llamadas al 911 realizadas para solicitar ayuda para Salgado Araujo.

El hermano del migrante fallecido reconoció al presunto tirador a partir de una fotografía. Según el medio, su descripción del agente coincidió con la apariencia de Feathers en imágenes tomadas durante y después del operativo.

Cómo fue el operativo del ICE en el que murió Lorenzo Salgado Araujo

El migrante mexicano viajaba en una camioneta con otros tres hombres cuando agentes del ICE intentaron detenerlo en Magnolia Park, en el este de Houston. Los funcionarios utilizaban vehículos sin identificación visible y no llevaban cámaras corporales.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el conductor intentó escapar y utilizó la camioneta contra uno de los agentes, por lo que el funcionario disparó en defensa propia.

Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, durante el funeral de su padre David J. Phillip - AP

Los pasajeros dieron una versión diferente. Sus abogados sostuvieron que Salgado Araujo no intentó atropellar a los agentes y que los oficiales dispararon contra la camioneta.

Dos pasajeros también declararon posteriormente que vehículos de los agentes habían golpeado la camioneta antes de los disparos. La investigación determinó además que Salgado Araujo no era el objetivo original del operativo.

Los agentes buscaban inicialmente a otros hombres y comenzaron a seguir su camioneta después de identificarla durante la vigilancia.

Qué se sabe sobre Gregory Feathers, el agente del ICE involucrado en el caso

Feathers había trabajado anteriormente para el ICE y fue reincorporado durante los últimos dos años, según dos personas familiarizadas con su historial laboral citadas por The Texas Tribune.

Su abogada, Nicole DeBorde Hochglaube, dijo que su cliente no podía hacer declaraciones mientras la investigación permaneciera abierta debido a las políticas del DHS. Feathers no enfrenta cargos penales por la muerte de Salgado Araujo.

La investigación del caso está a cargo de la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris, con asistencia del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés). También participan el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y autoridades federales.

El caso ya es analizado por un gran jurado del condado de Harris. Las actuaciones comenzaron en septiembre y uno de los pasajeros de la camioneta fue convocado a declarar.