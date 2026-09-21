Encuesta en Texas: el tema que supera a la inmigración como la principal preocupación de los votantes hispanos

Una nueva encuesta estatal reveló las prioridades de los votantes hispanos en Texas para las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. El estudio, publicado el 21 de septiembre, muestra que las cuestiones económicas ocupan un lugar central entre las preocupaciones del electorado latino.

Inflación y costo de vida: las preocupaciones de los votantes hispanos

La inflación y el costo de vida ocupan el primer lugar entre las preocupaciones de los electores latinos, con un 33% de las menciones en el sondeo de Mason-Dixon Polling & Research para NBC5 Dallas y Telemundo.

entre las con un 33% de las menciones en el sondeo de Mason-Dixon Polling & Research para NBC5 Dallas y Telemundo. Este factor económico supera a la inmigración y la frontera, tema que se ubica en segundo término con un 23%.

La inflación y el costo de vida superaron a la inmigración entre las principales preocupaciones de los votantes hispanos para la contienda general del 3 de noviembre de 2026 Julio Cortez - AP

La economía y los empleos figuran en la tercera posición con un 19% de la preferencia. La atención médica acumula el 9% de las menciones, mientras la delincuencia, la educación y la vivienda registran cifras de un solo dígito.

Además, en el universo total de votantes del estado, la economía y los empleos encabezan la lista de temas con un 24%. La inflación y el costo de vida alcanzan el 23% entre todos los electores, mientras la inmigración suma el 18%.

El estudio incluyó entrevistas telefónicas a 401 votantes hispanos probables entre el 8 y el 12 de septiembre de 2026. El margen de error para este grupo específico es de más o menos cinco puntos porcentuales.

Gina Hinojosa aventaja a Greg Abbott entre los votantes hispanos de Texas

En la competencia por la gobernación, el gobernador republicano Greg Abbott registra un 48% de la intención de voto general frente al 41% de la candidata demócrata Gina Hinojosa. Esta ventaja de siete puntos en el electorado general se sitúa dentro del margen de error del sondeo global.

Sin embargo, entre los votantes hispanos, Hinojosa supera a Abbott por 13 puntos porcentuales. La postulante demócrata obtiene el 52% del apoyo de este grupo, frente al 39% del actual gobernador.

Abbott gana en las preferencias de los votos a nivel general en Texas, pero Hinojosa tiene más apoyo entre el electorado hispano Morning Joe/Arch

No obstante, según la opositora, este respaldo entre los latinos es inferior al umbral que necesita para ganar la gobernación estatal. En una conferencia en agosto de 2026, Hinojosa afirmó que, si alcanza el 64% del voto latino, ganaría la elección.

Elecciones en Texas: Talarico supera a Paxton entre los electores hispanos

La encuesta muestra un mayor respaldo a los candidatos demócratas entre los votantes hispanos respecto del resultado presidencial de 2024. En aquel proceso, Donald Trump obtuvo el 55% del voto latino en el territorio tejano, según las encuestas a la salida de las urnas.

En la carrera por el Senado, el demócrata James Talarico aventaja con un 46% al republicano Ken Paxton, quien suma un 43%. Esta diferencia de tres puntos permanece dentro del margen de error de cuatro puntos de la encuesta general de 625 votantes probables.

Dentro del segmento de electores latinos, Talarico obtiene una ventaja de 18 puntos sobre Paxton al registrar un 54% frente a un 36%.

En la muestra estatal, un 8% permanece indeciso. Al mismo tiempo, grupos republicanos destinan millones de dólares a publicidad electoral.

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Respecto a la colaboración policial con las autoridades de inmigración en detenciones de tránsito, la opinión hispana muestra una división casi exacta. Un 45% apoya la cooperación con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras un 48% rechaza esa intervención.

Por el contrario, los votantes blancos respaldan la colaboración con las autoridades migratorias con un 62% a favor y un 32% en contra. Los electores hispanos representan aproximadamente un tercio del electorado de Texas.