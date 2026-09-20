Elecciones 2026: cómo el voto latino en Texas complica Greg Abbott y da esperanzas a Hinojosa y sus aliados

El 3 de noviembre, se celebrarán las elecciones generales a la gobernación en Texas. Uno de los votos decisivos y estratégicos durante la contienda será el de la comunidad latina, donde la candidata demócrata Gina Hinojosa mantiene ventaja frente al actual gobernador, Greg Abbott.

El rol del voto latino durante las elecciones de Texas 2026

Según una encuesta realizada por N+ Univision/YouGov entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre, Hinojosa y Abbott mantienen un empate técnico del 47%.

Según la última encuesta de N+ Univision/YouGov, Gina Hinojosa contaba con el 54% del apoyo de la comunidad latina Redes sociales Rep. Gina Hinojosa

Lo que posiciona a Hinojosa frente al actual gobernador es su contacto con la comunidad latina. En ese sentido, Abbott enfrenta un déficit de 12 puntos entre los votantes latinos, quienes apoyan a la congresista demócrata con un 54% frente a un 42%.

“Estas tendencias cambiantes están a punto de decidir una contienda por la gobernación ya de por sí muy reñida”, señaló el estudio sobre la contienda a la gobernación.

Greg Abbott enfrenta un déficit de 12 puntos entre los votantes latinos, según la encuesta realizada por N+ Univision/YouGov AFP

La ventaja de la demócrata en el electorado hispano responde al respaldo de las mujeres latinas, quienes la favorecen por un margen de 18 puntos (57% frente al 39% del gobernador). En el caso de los hombres, se muestran divididos, con un 49% a favor de Hinojosa y un 47% para Abbott.

El cambio de postura en la comunidad latina en EE.UU. y Texas

Los latinos fueron un voto clave en las elecciones presidenciales 2024. Según un estudio del AS/COA, siete de los diez condados con mayor población hispana votaron por Donald Trump.

Siete de los diez condados con mayor población hispana votaron por Donald Trump, según un estudio de AS/COA

Dichas regiones se encontraban en Texas, y entre el 88 % y el 98 % de su electorado es hispano. En 2020, todos votaron por Joe Biden.

“Donald Trump obtuvo la mayoría del voto latino en dos estados de los que disponemos de datos de encuestas a pie de urna desglosados ​​por raza y origen étnico: Florida y Texas", detalló el informe.

Dicha tendencia cambió al segundo año de la administración Trump. De acuerdo con CNN, cerca de un tercio de los votantes hispanos que apoyaron a Donald Trump manifiestan dudas o arrepentimiento respecto a su voto.

En Texas, la imagen desfavorable de Trump entre los latinos se sitúa entre el 51% y el 55% Archivo AP Photo

En Texas, la imagen desfavorable de Trump entre los latinos se sitúa entre el 51% y el 55%, mientras que su valoración favorable ha caído al rango del 38% al 41% (estuvo dividida en un 48% en octubre de 2024).

Qué dice la comunidad latina en Texas de cara a las elecciones 2026

La encuesta de N+ Univision/YouGov destacó que el 54% de los votantes latinos señaló el empleo y el costo de vida como los principales problemas que afectan a la comunidad en Texas, mientras que el 53% identificó la inflación como la principal prioridad a nivel nacional.

Con relación a los operativos migratorios, un 44% de los latinos expresó su preocupación de ser detenido por las fuerzas del orden debido a su color de piel o apariencia física. Esta inquietud la comparte uno de cada cuatro latinos que votó por Trump en 2024.

¿Abbott o Hinojosa? : qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones de Texas 2026

Según el último sondeo realizado por Emerson Polling entre el 12 y 14 de septiembre, Abbott mantiene una ligera ventaja con el 49% de la intención de voto frente al 46% de la demócrata Gina Hinojosa.

Por su parte, la encuesta de N+Univision registró un empate técnico con el 47% de apoyo para cada candidato. En este contexto, así se presenta la imagen pública de Abbott e Hinojosa: