Las encuestas son claras en Texas: quién gana las elecciones entre Greg Abbott y Gina Hinojosa

Las últimas encuestas en Texas muestran una diferencia de tres puntos entre el gobernador republicano Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa de cara a los comicios del 3 de noviembre. La contienda entre los principales candidatos sigue cerrada y deja a un sector de los votantes todavía sin una decisión definida.

Qué dice la última encuesta sobre Greg Abbott y Gina Hinojosa

Según una encuesta de Emerson College Polling y Nexstar Media, realizada entre el 12 y el 14 de septiembre sobre 1000 votantes probables de Texas, el actual gobernador obtiene 49% de apoyo y la candidata demócrata alcanza 46%. El 2% respalda al aspirante libertario Pat Dixon y el 4% permanece indeciso. El intervalo de credibilidad de la medición es de aproximadamente 3 puntos porcentuales.

El mandatario conserva el 49%, mientras que su principal rival pasa de 45% a 46%. En términos de imagen, el republicano registra 46% de opinión favorable y 47% desfavorable.

La candidata demócrata, en tanto, tiene 42% de valoración favorable y 32% desfavorable, mientras que el resto corresponde a votantes sin una opinión formada o que no conocen lo suficiente a la postulante.

Elecciones en Texas: cómo evolucionó el apoyo a Abbott y Hinojosa

La comparación con el mes pasado muestra que el respaldo al gobernador se mantiene estable, mientras que su contrincante suma un punto porcentual. Entre los principales temas que los votantes consideran más importantes aparecen:

Economía : 36%.

: 36%. Inmigración : 14%.

: 14%. Educación : 12%.

: 12%. Salud : 11%.

: 11%. Amenazas a la democracia: 11%.

El nuevo lema de Gina Hinojosa en Texas: “Mis pronombres son Mamá, texana y, próximamente, gobernadora”

La economía aumentó seis puntos respecto de la medición anterior y se mantiene como el principal tema para los votantes consultados. El 38% de los republicanos, el 37% de los demócratas y el 30% de los independientes la mencionan como el asunto más importante para Texas.

El sondeo fue realizado mediante un panel de votantes contactados principalmente a través de mensajes MMS con enlaces a la encuesta. Los resultados fueron ponderados según género, educación, raza, edad y región.

Texas 2026: las propuestas de Abbott y Hinojosa

La campaña demócrata pone especial énfasis en educación pública, costos para las familias y regulación de los centros de datos.

En materia educativa, la legisladora propone eliminar las pruebas STAAR y las cuentas de ahorro educativo para financiar escuelas privadas, además de reemplazar al actual titular de la Agencia de Educación de Texas por un profesional con experiencia docente.

También convirtió el crecimiento de los centros de datos en uno de sus principales ejes de campaña. De acuerdo con su página oficial, pidió una pausa en nuevos proyectos y planteó otorgar más facultades a los gobiernos locales para negociar con las empresas o rechazar determinadas instalaciones.

Entre sus propuestas figuran además medidas sobre el consumo de agua y energía y la protección de los usuarios frente a eventuales aumentos de las tarifas.

Por su parte, según su plataforma de campaña, el oficialismo estatal incorporó los centros de datos, los impuestos a la propiedad, la inmigración y la educación entre sus principales asuntos de importancia.

Greg Abbott cuestionó la planificación de las compañías que administran los centros de datos Instagram Greg Abbott/Fotomontaje generado con IA

En junio, el gobernador planteó prohibir nuevos centros de datos en barrios rurales y pidió que esas instalaciones asuman sus propios costos de infraestructura, además de reducir su impacto sobre el agua y la red eléctrica.

La elección general será el 3 de noviembre de 2026, mientras que la votación anticipada en persona se desarrollará entre el 19 y el 30 de octubre, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Estado de Texas.