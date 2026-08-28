Encuestas en Texas hoy: el demócrata James Talarico supera a Ken Paxton en la carrera al Senado de EE.UU.

La carrera por el Senado de Estados Unidos en Texas muestra una ventaja para el demócrata James Talarico, que obtuvo el 42% de intención de voto frente al 39% del republicano Ken Paxton, según una nueva encuesta. El escenario corresponde a la campaña para las elecciones generales de noviembre de 2026, en las que se definirá quién ocupará el escaño que actualmente pertenece al senador John Cornyn.

Talarico tiene ventaja ante Paxton, según una nueva encuesta en Texas

El sondeo fue realizado por YouGov entre el 5 y el 13 de agosto para la Universidad de Texas/Texas Politics Project y consultó a 1200 votantes registrados. Talarico alcanzó el 42%, Paxton el 39%, el libertario Ted Brown el 3% y 14% no expresó una preferencia.

La diferencia entre los dos principales postulantes aparece con mayor claridad entre los votantes independientes. Talarico consiguió el 37% de ese segmento, mientras Paxton obtuvo el 11% y el 43% todavía no se inclina por ninguno de los candidatos.

Entre los afiliados a los partidos, Talarico concentró el 91% de apoyo entre los demócratas, mientras el fiscal general de Texas alcanzó el 79% entre los republicanos.

El estudio también consultó cómo son percibidos los dos candidatos en cinco atributos: honestidad y confianza, competencia, cercanía con la gente, liderazgo y conocimiento de los temas. Talarico registró una valoración superior a Paxton en las cinco categorías.

En particular, 51% consideró que el demócrata conoce los temas, 49% lo identificó como competente, 47% cree que se preocupa por personas como ellos y 46% lo describió como honesto y confiable. Paxton alcanzó el 46% en conocimiento, 42% en competencia y 42% en liderazgo.

Los ejes de campaña de Talarico y Paxton en Texas

La economía y el costo de vida se convirtieron en uno de los ejes de la campaña de Talarico. Durante un acto realizado en Arlington el 5 de agosto, el demócrata presentó su propuesta denominada “Nuevo sueño americano” y planteó una agenda centrada en los ingresos y los gastos de los hogares.

“Lucharé para acabar con las reglas injustas de esta economía. Lucharé para aumentar sus salarios. Lucharé para reducir sus costos”, afirmó Talarico durante el discurso, según CBS News Texas. También contrastó su propuesta con la de Paxton y sostuvo que buscaría que los trabajadores conservaran una mayor parte de sus ingresos.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Paxton, en cambio, presentó su propia agenda económica bajo el nombre “Proteger la promesa de Texas”, con propuestas vinculadas a impuestos y al costo de vida. En declaraciones durante un acto de campaña en McAllen, el republicano también buscó diferenciarse de su rival a partir de cuestiones religiosas y culturales.

Según The Texas Tribune, Paxton afirmó que había sido “puesto por Dios” para proteger Texas de la izquierda, mientras Talarico convirtió el mensaje cristiano y la defensa del prójimo en uno de los ejes de su campaña.

Cuándo son las elecciones al Senado de Texas

Mientras la última encuesta presenta una ventaja leve para el demócrata, ambos candidatos se preparan para la elección general del próximo del 3 de noviembre.

Las encuestas anticipan una competencia reñida por el Senado entre James Talarico y Ken Paxton Facebook James Talarico / Facebook Ken Paxton

Antes de esa jornada, la votación anticipada se desarrollará entre el 19 y el 30 de octubre, mientras que el plazo para registrarse como votante finalizará el 5 de octubre.