James Talarico, sobre las elecciones: “En Texas nos unimos contra el sistema político roto y corrupto”

La carrera por el Senado de Estados Unidos en Texas entró en una etapa de fuerte disputa política, con James Talarico en búsqueda de consolidar una candidatura capaz de reunir apoyos. El legislador demócrata reconoció que todavía parte desde una posición desfavorable frente al republicano Ken Paxton, pero sostuvo que su campaña crece entre demócratas, independientes y republicanos.

Talarico asegura que puede vencer a Paxton en Texas

Consultado durante una entrevista con Telemundo por los sondeos que lo ubican apenas entre dos y cinco puntos detrás de Paxton, Talarico evitó presentar la elección como una contienda definida. Por el contrario, afirmó que su equipo mantiene una estrategia de campaña basada en la idea de que todavía se encuentra en desventaja y que necesita continuar para acortar la brecha.

“Nosotros todavía somos los que corremos desde atrás y estamos haciendo campaña como si estuviéramos cinco puntos abajo”, sostuvo. El candidato demócrata remarcó que su prioridad es mantener el ritmo y continuar con el acercamiento a votantes de distintos sectores del estado.

Según explicó, busca construir una coalición que permita reunir a habitantes de Texas alrededor de cuestiones económicas y de una crítica al funcionamiento de la política estatal. En ese sentido, señaló que pretende recuperar poder para los trabajadores, combatir la corrupción y reducir los costos que enfrentan las familias.

La posibilidad de sumar a republicanos también fue uno de los puntos destacados durante la entrevista. Talarico aseguró que su campaña consiguió respaldo de personas que no pertenecen al Partido Demócrata y atribuyó ese fenómeno a un descontento compartido con el sistema político.

“Estamos uniendo a la gente de todo el espectro político. Son demócratas, independientes, republicanos. Nos estamos uniendo como texanos para enfrentar este sistema político roto y corrupto”, afirmó. El dirigente sostuvo que esa convergencia tiene tres objetivos centrales: aumentar los ingresos de los trabajadores, reducir los gastos cotidianos y recuperar el rumbo de la economía.

Elecciones en Texas: Talarico habló sobre el financiamiento de las campañas

Otro de los ejes de la conversación fue el financiamiento de las campañas. Frente a las preguntas sobre la recaudación y las diferencias con Paxton, Talarico puso el foco no solamente en cuánto dinero reúne cada candidato, sino también en quiénes realizan esas contribuciones.

Talarico llamó a unirse "como texanos" para enfrentar lo que califica como un sistema político roto y corrupto James Talarico

El candidato demócrata aseguró que su campaña recibe aportes principalmente de ciudadanos comunes, con donaciones pequeñas que, según explicó, pueden ser de cinco, diez o quince dólares. También destacó que no acepta dinero de los comités de acción política corporativos, una decisión que utiliza como argumento para presentar su candidatura como una campaña impulsada por la ciudadanía.

Talarico contrastó ese modelo con el financiamiento que, según su descripción, recibe Paxton de grandes donantes y multimillonarios. En ese contexto, volvió a acusar a su rival de representar el tipo de política que pretende cambiar. “Ken Paxton es el político más corrupto de nuestro estado y vamos a derrotarlo, y después vamos a derrotar a todo este sistema corrupto”, manifestó en la entrevista con Telemundo.

El candidato también adelantó cuál sería una de sus principales prioridades si llega al Senado. Talarico propuso prohibir que los miembros del Congreso negocien acciones mientras ocupan cargos públicos, con el argumento de que los funcionarios no deberían utilizar sus posiciones para enriquecerse.

La posición de Talarico sobre la inmigración y el ICE

El tema ocupó una parte importante de la entrevista, especialmente a partir del caso de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano que vivió durante décadas en Houston y murió durante un operativo federal. Talarico contó que se reunió con la familia del hombre y visitó el lugar donde se realizó su homenaje junto con uno de sus hijos.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Talarico utilizó esa historia para defender una política migratoria que, según dijo, permita a los extranjeros integrarse plenamente a la sociedad estadounidense. “Lorenzo Salgado Araujo vivió el sueño americano. Encarnó el sueño americano”, expresó en diálogo con Telemundo.

A partir de ese caso, reclamó mayor protección para los inmigrantes y cuestionó las operaciones de agentes que, según sus palabras, utilizan vehículos sin identificación y cubren sus rostros. Si llega al Senado, afirmó que buscará responsabilizar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por sus actuaciones y promover una reforma migratoria integral.

Su propuesta incluye un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que viven y trabajan en EE.UU. Talarico sostuvo que una victoria electoral contra Paxton podría generar un cambio significativo en el escenario político y crear las condiciones para avanzar con una reforma que, durante años, permaneció bloqueada.

“Si ganamos esta carrera, si derrotamos al político más corrupto del país, será un terremoto y generará el impulso político necesario para que podamos aprobar una reforma migratoria integral”, afirmó.