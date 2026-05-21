El elegido de Trump: quién es Ken Paxton, el fiscal general de Texas que quiere una banca en el Senado de Estados Unidos

El 26 de mayo se celebran las elecciones primarias republicanas por el Senado. Los candidatos en la contienda son el actual senador John Cornyn y el fiscal general del estado Ken Paxton. Respaldado por el presidente Donald Trump, este último propone detener las “políticas de fronteras abiertas” y la protección de las libertades religiosas.

Ken Paxton, el candidato republicano por el Senado en EE.UU.

Paxton es un abogado y político estadounidense que se desempeña en la actualidad como el 51º fiscal general de Texas, cargo que ocupa desde enero de 2015, según consignó su biografía oficial.

Ken Paxton se graduó de la Universidad de Baylor, donde fue presidente del cuerpo estudiantil Tony Gutierrez - AP

Obtuvo una licenciatura en Psicología en la Universidad de Baylor y tiene un MBA. También es abogado por la Universidad de Virginia.

Con este último grado, trabajó en firmas de abogados, fue asesor legal de J.C. Penney y dirigió su propio despacho durante 14 años antes de asumir cargos públicos.

La carrera pública de Ken Paxton

El fiscal general de Texas comenzó su carrera política en 2002, cuando fue elegido por primera vez para representar al Distrito 70, que abarca partes del sur del condado de Collin y ciudades como Allen, Plano, Richardson y Dallas.

Ken Paxton sirvió en la Cámara de Representantes en Texas por diez años, desde 2003 hasta 2013 Tony Gutierrez - AP

Sirvió en la Cámara de Representantes desde 2003 hasta 2013. En 2012, fue elegido para el Senado estatal, donde representó al Distrito 8 en los condados de Collin y Dallas.

El 4 de noviembre de 2014 fue votado para ser el 51.º fiscal general de Texas y asumió el cargo el 5 de enero de 2015. Ha sido reelegido para este rol en dos oportunidades y ha centrado su gestión en combatir lo que denomina “extralimitación federal”.

Con esta premisa, durante la administración de Obama presentó 27 demandas contra el gobierno federal y bajo la administración Biden superó los 100 reclamos en temas como fronteras abiertas y la Segunda Enmienda, esta última que establece el derecho al porte de armas.

Paxton efectuó cerca de 27 denuncias contra la administración Obama Erin Hooley - AP

“Confiar en regímenes autoritarios para garantizar la libertad continua de internet es una locura. El presidente no tiene autoridad para renunciar sin más al papel pionero de Estados Unidos en asegurar que internet siga siendo un espacio donde la libre expresión pueda florecer", destacó el fiscal general tras denunciar a la administración Obama en 2016 por querer ceder supervisión de internet a una organización internacional.

Enfrentamientos a lo largo de su carrera política

El candidato por el Senado ha contado con diferentes detractores a lo largo de su carrera. En 2020, ocho abogados de su propia oficina lo denunciaron ante el FBI por presunto soborno, abuso de autoridad y tráfico de influencias para favorecer al empresario Nate Paul.

En 2023, la Cámara de Representantes de Texas votó a favor de un juicio político con 121 votos a favor Instagram/@kenpaxtontx

Los denunciantes fueron despedidos, lo que generó acusaciones de represalias ilegales, según consignó Houston Public Media.

Por su parte, en 2023, la Cámara de Representantes de Texas votó a favor de un juicio político con 121 votos a favor. Se le acusó de 20 artículos de corrupción y obstrucción de la justicia, aunque luego fue absuelto por el Senado estatal.

Las propuestas de campaña de Ken Paxton

El pasado 8 de abril de 2025, Paxton anunció su candidatura por el Senado bajo la premisa de “hacer un cambio” por Texas. Bajo una postura de confrontación contra lo que llama el “establishment de Washington”, tiene cinco propuestas puntuales, según consignó en su sitio web:

Seguridad fronteriza extrema: propone detener lo que califica como una “invasión de inmigrantes ilegales” .

propone detener lo que califica como una . Integridad electoral: promueve leyes de identificación de votantes y presume haber obtenido cientos de condenas por fraude electoral en Texas durante su gestión como fiscal general.

promueve leyes de identificación de votantes y presume haber obtenido cientos de condenas por fraude electoral en Texas durante su gestión como fiscal general. Guerra contra la “Agenda Woke”: busca eliminar los marcos de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en las universidades y se opone firmemente a los derechos de las personas transgénero, a quienes ha llegado a calificar en comunicados oficiales con términos peyorativos.

Paxton propone detener lo que califica como una “invasión de inmigrantes ilegales”

Defensa de la libertad religiosa y la vida: propone la protección del no nacido y ha impulsado que se exhiban los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.

propone la protección del no nacido y ha impulsado que se exhiban los Diez Mandamientos en las escuelas públicas. Regulación de “Big Tech”: sugiere combatir el abuso de datos por parte de compañías tecnológicas y se opone a los criterios empresariales de inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

“Desde los tribunales hasta el Capitolio, Ken Paxton nunca ha dejado de luchar por Texas, y esto es solo el principio”, destaca el precandidato en su sitio web oficial de campaña.