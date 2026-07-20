Es dueño de un negocio latino en Texas, recaudaba fondos para los venezolanos y el ICE se lo llevó en una redada

La detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de un comerciante latino en Texas generó una importante movilización comunitaria en la región fronteriza. La situación judicial del hombre, que lideraba campañas solidarias hacia Venezuela, provocó preocupación entre sus allegados, mientras avanza la colecta económica para su defensa legal.

ICE detiene en El Paso al dueño venezolano de Caracas Latin Food

Jorge Luis Vilchez Lopez, migrante venezolano y propietario del restaurante Caracas Latin Food en El Paso, fue detenido por agentes del ICE durante la tarde del 17 de julio. Según Telemundo El Paso, la familia del comerciante confirmó su captura después de que el hombre participara de diversas iniciativas solidarias en su localidad durante varias semanas.

El ICE no reveló detalles de cómo fue el arresto al venezolano Jorge Vilches en Texas ICE

De acuerdo con lo que contaron sus familiares, el comerciante permanece bajo custodia federal mientras su trámite de asilo continúa pendiente ante un tribunal de inmigración de la zona. Sus allegados señalaron que el detenido no cuenta con antecedentes penales ni arrestos previos en el país norteamericano.

Por su parte, el ICE todavía no publicó detalles adicionales sobre las circunstancias exactas que rodean el operativo de arresto. En ese marco, según reconocieron, las hermanas del comerciante asumieron la tarea de liderar el apoyo legal necesario ante la corte competente.

Sin embargo, Telemundo publicó un video en redes sociales en el que se ve el momento exacto de la detención. En el material se ve cómo el migrante es esposado por los agentes y se lo llevan en su auto.

La campaña de Caracas Latin Food para las víctimas de los terremotos en Venezuela

Semanas atrás, el negocio gastronómico de Vilchez Lopez funcionó como un centro de recepción oficial para donaciones destinadas a las víctimas de los terremotos en Venezuela, donde permanece actualmente su padre. El restaurante se encargó de recolectar artículos esenciales y de primera necesidad, además de recibir apoyo económico, para los damnificados por la tragedia natural ocurrida en el país latino.

Debido a esta labor solidaria, según Telemundo, el comerciante pudo ganarse el reconocimiento y el cariño de los clientes y residentes de la zona fronteriza. Su compromiso social destacó dentro de la comunidad local antes de su detención migratoria.

Allegados a Vilchez Lopez lo describieron como una persona “humilde, responsable y profundamente solidaria” con los más necesitados. En ese marco, la comunidad fronteriza valora su entrega al trabajo y su permanente disposición para colaborar con causas humanitarias internacionales.

GoFundMe para Jorge Vilchez: buscan pagar abogados y una posible fianza migratoria

Luego de la detención del ICE, las hermanas de Vilchez Lopez lanzaron una campaña solidaria para cubrir los elevados costos derivados de su proceso migratorio actual. La colecta apunta directamente a pagar los honorarios de abogados especializados, los gastos legales ante la corte y una posible fianza judicial.

Jorge Luis Vilchez Lopez, el venezolano detenido por el ICE en Texas, junto a su familia GoFundMe Mayeli Cordero

La familia busca asegurar la pronta libertad del comerciante que llegó a EE.UU. en septiembre de 2019 en busca de seguridad. Los organizadores de la iniciativa destacaron reiteradamente que el afectado siempre trabaja con gran esfuerzo y respeta plenamente las leyes de la comunidad.

“Cada donación, sin importar el monto, representa una esperanza para que Jorge pueda continuar su proceso migratorio rodeado del apoyo de su familia y de su comunidad”, dice la campaña publicada en GoFundMe.

Asimismo, sus familiares concluyen: “Si en este momento no puedes hacer una donación, te pedimos que compartas esta campaña con tus familiares, amigos y conocidos. Tu apoyo, tus oraciones y tu solidaridad significan muchísimo para nosotros”.