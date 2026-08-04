Es oficial en Texas: Greg Abbott extendió beneficios de reemplazo de SNAP para residentes que cumplan requisitos

Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció a través de un comunicado de prensa la extensión del plazo de solicitud para los beneficios de reemplazo del Programa de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) por los alimentos perdidos o destruidos durante las fuertes tormentas e inundaciones de julio. Además, informó que se agregaron dos nuevos condados a la lista de asistencia estatal.

Abbott extendió el plazo y los beneficios de reemplazo de SNAP para residentes de Texas

En julio, el centro y suroeste de Texas sufrieron lluvias intensas e inundaciones repentinas que derivaron en la declaración de desastre de varias áreas. Para mitigar el impacto, el gobernador solicitó asistencia federal. El lunes 3 de agosto, publicó un comunicado en el que anunció la extensión de los beneficios de reemplazo de SNAP para las comunidades afectadas.

El gobernador Greg Abbott anunció la expansión de los beneficios de reemplazo de SNAP para dos condados de Texas @GregAbbott_TX

“Texas proporcionará todos los recursos disponibles para ayudar a las familias a recuperarse de las recientes inclemencias del tiempo y las graves inundaciones que azotaron nuestro estado”, declaró el gobernador. Luego, sostuvo que la medida beneficiará a miles de residentes afectados por el clima severo.

“Mediante esta ampliación del reemplazo del programa SNAP, garantizaremos que los texanos afectados en el centro y el sur de Texas tengan acceso al apoyo alimentario esencial que necesitan para recuperarse y reconstruir sus vidas”, completó.

Ahora, los participantes del programa SNAP tienen hasta el 12 de agosto de 2026 para aplicar a los beneficios. Según las autoridades, los fondos se abonarán en las tarjetas Lone Star en un plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de la petición.

Los beneficios de reemplazo del programa SNAP aparecerán en las tarjetas Lone Star para los residentes de Texas Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

A qué condados de Texas extendió Abbott los beneficios de reemplazo de SNAP

El comunicado indica que, además de extender el plazo de solicitud, el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó la expansión de la asistencia sustitutiva del programa SNAP para los residentes de los condados de Sutton y Zavala.

Los dos condados se suman a otros nueve que ya habían recibido la aprobación para recibir estos beneficios: Bandera, Blanco, Frio, Gillespie, Kendall, Kerr, Medina, Uvalde y Val Verde.

“Agradecemos a nuestros socios federales su colaboración para que estos beneficios estén disponibles para más tejanos afectados por las inundaciones de julio”, declaró la comisionada ejecutiva del HHS, Stephanie Muth.

Cómo solicitar los beneficios de reemplazo de SNAP en Texas

Las autoridades explican en el sitio web que, para el trámite de reemplazo de beneficios, el peticionario debe presentar la solicitud en persona en una oficina local de beneficios.

Los residentes pueden encontrar la ubicación más cercana mediante la herramienta oficial. Para hacerlo, tienen que ingresar el código postal, el condado y la ciudad. Luego, es necesario seleccionar el programa al que aplica. Una vez completado este apartado, aparecerá debajo el mapa que muestra las distintas oficinas disponibles en el área determinada.

Además, es necesario que la persona entregue el Formulario H1855. Si no puede visitar una oficina local debido a su edad, discapacidad o distancia, la alternativa es enviar el formulario por una de las siguientes vías:

Por correo a Texas Health and Human Services, PO Box 149027, Austin, TX 78714-9027.

a Texas Health and Human Services, PO Box 149027, Austin, TX 78714-9027. Por fax al 877-447-2839.

Sobre el final del comunicado, la Oficina de Abbott insta a los texanos afectados por cualquier desastre a visitar la página web de la HHSC sobre asistencia para obtener más información. Para encontrar recursos locales, como alimentos o refugio, los habitantes pueden marcar el 2-1-1 y seleccionar la opción 1.