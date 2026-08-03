Confirmado por Abbott en Texas: “Reducirá el costo del seguro médico para la familia promedio en más de US$1.000”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, presentó un plan para ampliar el acceso a seguros médicos más accesibles durante una reunión con propietarios de pequeñas empresas en Austin. Tras el incremento del costo de las pólizas de salud en el estado, la iniciativa apunta a ofrecer nuevas alternativas de cobertura para empleadores y trabajadores.

Qué propone Abbott para reducir el costo de los seguros médicos en Texas

En un mensaje en X, Abbott resumió los principales objetivos del proyecto. “Reducirá el costo del seguro médico para la familia promedio en más de US$1000“, escribió.

El gobernador afirmó que el proyecto permitirá a las pequeñas empresas ahorrar cerca de un 20% e incorporar a más de un millón de texanos al sistema de cobertura.

Greg Abbott aseguró que su nuevo plan permitirá reducir en más de US$1000 al año el costo del seguro médico para una familia promedio en Texas X @GregAbbott_TX

De acuerdo con la información difundida por Texas Border Business, la propuesta busca que las pequeñas empresas puedan acceder a planes de salud exentos de determinados requisitos de cobertura establecidos por la legislación estatal.

Durante la presentación, Abbott recibió el respaldo de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB, por sus siglas en inglés), una de las principales organizaciones que representan a pequeños empresarios en Texas.

Su director estatal, Jeff Burdett, calificó la iniciativa como “un excelente primer paso” y sostuvo que permitirá ampliar el ingreso a coberturas más económicas.

“Permitir que los empleadores de Main Street accedan a planes de seguro médico exentos de algunos requisitos de cobertura exigidos por el estado dará a más texanos acceso a seguros de salud asequibles”, afirmó Abbott.

La preocupación sobre los seguros médicos en Texas que Abbott busca abordar

Según Texas Border Business, la propuesta fue presentada después de que un informe de la NFIB concluyera que las preocupaciones por la asequibilidad y la disponibilidad del seguro médico son cinco puntos más altas en Texas que en el promedio nacional.

La propuesta busca que las pequeñas empresas de Texas puedan acceder a planes de salud exentos de determinados requisitos de cobertura Pexels

La organización recordó que, en marzo de 2025, publicó el informe Addressing the Health Insurance Affordability Crisis for Small Businesses, en el que advirtió que el mercado de seguros para pequeños empleadores enfrenta una crisis de asequibilidad que dificulta ofrecer cobertura médica a millones de trabajadores.

El documento señala que el aumento de las primas convirtió este gasto en una de las principales preocupaciones de las pequeñas empresas. Esa situación llevó a la NFIB a respaldar distintas reformas durante la sesión legislativa de Texas de 2025 orientadas a reducir el costo de las pólizas.

El plan de seguros médicos de Illinois

Además, en junio de 2026, Burdett compareció ante el Comité de Seguros de la Cámara de Representantes de Texas para exponer sobre los factores que impulsan el aumento de los costos y respaldar medidas destinadas a ampliar las alternativas disponibles para los pequeños empleadores.

¿Qué beneficios promete el plan de Texas sobre seguros médicos?

En concreto, según los datos difundidos por el gobernador, la iniciativa permitiría:

Reducir en más de US$1000 al año el costo del seguro médico para una familia promedio.

para una familia promedio. Disminuir cerca de un 20% el costo de las pólizas para las pequeñas empresas .

el costo de las pólizas para las . Incorporar a más de un millón de texanos al sistema de cobertura de salud.

Por el momento, Abbott presentó los lineamientos generales de la propuesta. El proyecto deberá avanzar en el proceso legislativo correspondiente antes de que las modificaciones puedan implementarse en el estado.