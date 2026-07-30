Confirmado por Mamdani: las cinco tiendas municipales que aceptarán SNAP y prometen ahorrar US$90 al mes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó NYC Groceries, un programa que contempla la creación de cinco supermercados de propiedad municipal para reducir el costo de los alimentos. La propuesta establece que todos los clientes podrán acceder a una canasta de productos esenciales con un descuento del 30%, sin necesidad de demostrar sus ingresos.

El anuncio de Mamdani sobre los nuevos supermercados municipales

“Cada semana, los neoyorquinos van al supermercado con la esperanza de que los precios no hayan vuelto a subir”, dijo el alcalde en un comunicado. “Ir al supermercado no debería ser motivo de preocupación para los neoyorquinos. Por eso, garantizamos un 30% de descuento en los productos básicos más comunes y esenciales para las familias de los cinco distritos”, indicó.

La administración calcula que el esquema podría disminuir alrededor de un 15% el gasto promedio de una familia en alimentos, equivalente a unos US$90 por mes o cerca de US$1000 al año. “Usted merece estabilidad, sin importar en qué pasillo se encuentre”, agregó Mamdani.

Las tiendas también aceptarán beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), una medida que el gobierno municipal vincula con el acceso a alimentos de los hogares que reciben asistencia nutricional. El modelo contempla precios establecidos mensualmente, en lugar de modificaciones semanales, con el objetivo de ofrecer mayor previsibilidad al momento de realizar las compras.

NYC Groceries tendrá una tienda en cada distrito

El plan considera cinco establecimientos, uno en cada distrito de Nueva York, que deberían estar operativos hacia el final del mandato de Mamdani:

La primera sucursal está prevista para fines de 2027 en The Peninsula, en Hunts Point, Bronx .

. La segunda ubicación confirmada será La Marqueta, en East Harlem, Manhattan .

. Para Brooklyn, Queens y Staten Island, la ciudad habilitó un mecanismo para recibir propuestas de propietarios privados interesados en ofrecer espacios para los futuros supermercados.

La elección de los lugares se realizará al considerar indicadores relacionados con el acceso y el costo de los alimentos. La administración señaló que busca instalar los establecimientos en sectores donde las dificultades para adquirir productos básicos sean mayores.

El descuento del 30% se aplicará a una "canasta básica" que incluye todas las frutas y verduras frescas, carnes y mariscos nycmayorsoffice

La ciudad destinará US$70 millones al proyecto

Nueva York asignó US$70 millones de su presupuesto de capital para la construcción y adecuación de los cinco locales. El municipio conservará la propiedad de los establecimientos y asumirá determinados costos fijos, mientras que la gestión cotidiana será delegada a empresas privadas mediante una licitación.

Los operadores seleccionados deberán encargarse del abastecimiento, inventario, comercialización, contratación de personal, atención al público, seguridad y controles vinculados con la calidad de los alimentos. También tendrán que garantizar que los productos incluidos en la canasta básica mantengan el descuento establecido.

El modelo incluye requisitos laborales. Las empresas deberán ofrecer salarios y beneficios que permitan sostener a una familia y comprometerse con un acuerdo de paz laboral para los trabajadores que decidan organizarse.

Qué productos tendrán el descuento del 30%

La denominada canasta básica incluirá:

Frutas

Verduras frescas

Carnes

Productos de mar

A estos grupos se sumarán alrededor de 20 categorías adicionales de alimentos de despensa, productos refrigerados y lácteos. Entre los artículos mencionados se encuentran:

Huevos

Leche

Queso

Pan

El descuento estará disponible para todos los compradores de las cinco tiendas, independientemente del nivel de ingresos. Una de las principales características del programa será el sistema de precios mensuales. La ciudad pretende que los consumidores conozcan de antemano el valor de los productos incluidos en la canasta y reducir el efecto de las variaciones frecuentes de precios.

Los cinco nuevos mercados se distribuyen entre los cinco distritos de la Gran Manzana nycmayorsoffice

El proyecto busca ampliar el acceso a alimentos en NYC

NYC Groceries forma parte de la agenda de accesibilidad económica impulsada por Mamdani. Según los datos incluidos en el proyecto, casi el 80% de los neoyorquinos manifiesta preocupación por el incremento de los precios de los alimentos y más del 40% de las familias enfrenta dificultades para cubrir ese gasto.

La iniciativa también contempla la participación de residentes, trabajadores y especialistas en las decisiones relacionadas con el funcionamiento de los locales. La administración prevé utilizar mesas de trabajo, grupos de discusión y otros mecanismos para recoger opiniones de las comunidades.

El proyecto se presenta como un modelo de asociación entre el sector público y operadores privados. La ciudad conservará la propiedad y definirá las reglas, mientras que las empresas seleccionadas asumirán la gestión comercial.