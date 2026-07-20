Noticias de Texas: actualizaciones sobre la emergencia por inundaciones y anuncios recientes de Abbott

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ofrecerá este lunes 20 de julio una actualización desde Kerrville sobre la recuperación tras las inundaciones que golpearon varias comunidades del centro-sur del estado. El mandatario informará sobre las tareas de reconstrucción, los recursos destinados a los damnificados y las medidas de asistencia activadas después del temporal que provocó daños materiales y afectó a decenas de condados.

Abbott anunció ayuda para los condados de Texas afectados por las inundaciones

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina del gobernador, Abbott firmó una declaración de desastre que permitirá gestionar asistencia federal para las comunidades afectadas por el temporal.

La medida incluye inicialmente a 28 condados de Texas, aunque el gobernador señaló que podrían incorporarse más jurisdicciones a medida que avancen las evaluaciones realizadas por los equipos estatales y locales.

Entre las zonas incluidas figuran los condados de Kerr y Uvalde, donde las inundaciones dejaron víctimas fatales, daños en viviendas e importantes afectaciones a la infraestructura pública.

De acuerdo con CBS Austin, la declaración representa un paso esencial para acelerar la llegada de recursos destinados a la recuperación de las zonas afectadas y facilitar el acceso a distintos programas de ayuda.

Respuesta de emergencia en Texas: Abbott desplegó más de 2700 efectivos

Según datos difundidos por la oficina del gobernador, Texas desplegó más de 2700 efectivos, además de helicópteros, embarcaciones, vehículos especializados y otros recursos para apoyar las tareas de rescate.

Las autoridades estatales informaron que más de 270 personas fueron rescatadas durante los momentos más críticos de la emergencia, cuando numerosas localidades quedaron aisladas por la crecida del agua.

Abbott firmó una declaración de desastre que permitirá gestionar asistencia federal para las comunidades de Texas impactadas por las inundaciones Gov Texas

El funcionario destacó que la preparación tras eventos similares ocurridos en años anteriores permitió mejorar la coordinación entre organismos estatales y locales.

“Debido a todo lo que se aprendió y experimentó durante las inundaciones del año pasado, Texas estuvo mucho más preparado para enfrentar lo ocurrido este año. Esa es una de las razones por las que se salvaron vidas”, afirmó el mandatario.

Cómo avanzan las tareas de recuperación en Texas

Según CBS Austin, con el retroceso del agua, muchas comunidades comenzaron con la limpieza de viviendas, la reparación de infraestructura y el restablecimiento de servicios esenciales.

Luego del retroceso del agua tras las inundaciones, Texas comienza con los trabajos de recuperación Gerald Herbert - AP

Equipos técnicos inspeccionan carreteras, puentes, edificios públicos y redes eléctricas para determinar el alcance de los daños y establecer las prioridades de intervención.

Al mismo tiempo, autoridades locales, organizaciones comunitarias y voluntarios colaboran con las familias afectadas para facilitar el regreso a la normalidad en los espacios más golpeados por el temporal.

Las evaluaciones en curso también permitirán calcular el impacto económico de las inundaciones y definir qué proyectos requerirán financiamiento estatal o federal adicional.

Abbott dará novedades sobre la recuperación tras las inundaciones en Texas

La conferencia prevista en el Hill Country Youth Event Center, ubicado sobre la autopista estatal 27 en Kerrville, servirá para presentar un balance actualizado de la situación y detallar los próximos pasos del proceso de recuperación. Entre los temas que podrían abordarse figuran: