Es oficial en Texas: nuevas leyes y cambios para maestros que entran en vigor el 1° de septiembre

El Congreso de Texas aprobó una serie de reformas educativas que modifican la labor de los docentes en las escuelas públicas. Las nuevas pautas legales reestructuran las compensaciones salariales, las metodologías de enseñanza en el aula y los esquemas de evaluación estudiantil a partir de septiembre de 2026.

Los cambios de la ley HB 2 para los maestros a partir de septiembre de 2026

Las secciones 2.18, 2.19, 2.20(b), 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.61 y 5.28 de la ley HB 2 entran en vigor el 1° de septiembre en el Estado de la Estrella Solitaria e impactan en los maestros.

Estos cambios promueven la reestructuración de los incentivos económicos y las alianzas de preparación pedagógica para asegurar la permanencia del personal.

Varias secciones de una ley que entra en vigor el 1° de septiembre en Texas promueven la reestructuración de los incentivos económicos para maestros Freepik

De acuerdo con su texto legislativo, introducen transformaciones en el esquema financiero y en la protección de los derechos de los profesionales de la educación. Entre sus medidas más relevantes, destacan:

El incremento de los pagos del Programa de Incentivos para Maestros (TIA, por sus siglas en inglés) para incorporar los nuevos niveles de designación profesional.

(TIA, por sus siglas en inglés) para incorporar los nuevos niveles de designación profesional. La creación de una asignación específica para financiar el funcionamiento del nuevo Programa de Preparación y Retención de Educadores (PREP, por sus siglas en inglés).

de Preparación y Retención de Educadores (PREP, por sus siglas en inglés). El establecimiento de un subsidio destinado a compensar la finalización de las academias docentes de lectura o matemáticas.

docentes de lectura o matemáticas. La derogación formal del antiguo subsidio que el estado asignaba de manera directa a los programas de mentoría escolar.

que el estado asignaba de manera directa a los programas de mentoría escolar. La activación del financiamiento de los nuevos subsidios de apoyos suplementarios para la lectura de primero a tercer grado.

Las modificaciones de la ley HB 8 en el esquema de evaluación escolar

En septiembre también entra en vigor la Sección 4.020 de la ley HB 8. Esta legislación ya está vigente desde el 4 de diciembre de 2025, pero el apartado mencionado fue el único que quedó postergado para este año.

Diversas secciones de tres leyes entran en vigor en Texas desde septiembre e implementan varios cambios en el sistema de educación Freepik

Esta sección enmienda formalmente la Sección 48.317(c) del Código de Educación de Texas, que ingresó a través de la ley HB 2 de la sesión ordinaria de 2025. Se trata de una medida que crea el programa de subvenciones de apoyos suplementarios para primero a tercer grado.

Dicho programa busca elevar la competencia lectora de los alumnos. Las cláusulas de financiamiento para otorgar estos subsidios se activan de forma oficial este 1° de septiembre de 2026.

Las reformas de la ley SB 568 para los docentes de educación especial

Otros de los cambios que regirán desde septiembre de 2026 serán impuestos por las Secciones 53, 54, 55, 56, 57 y 62 de la ley SB 568. Cabe aclarar que varias secciones de esta ley ya están en vigor desde septiembre de 2025.

Las medidas que entran en vigor este año establecen modificaciones como:

Sección 53: exige a los distritos escolares el reporte de los datos sobre los alumnos inscritos en educación especial a través del sistema PEIMS para asegurar la supervisión de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés).

exige a los distritos escolares el reporte de los datos sobre los alumnos inscritos en educación especial a través del sistema PEIMS para asegurar la supervisión de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés). Sección 54: cambia el concepto de “arreglo de enseñanza convencional” por el término “entorno de educación general” dentro de la fórmula presupuestaria de asignación de fondos por alumno.

cambia el concepto de “arreglo de enseñanza convencional” por el término “entorno de educación general” dentro de la fórmula presupuestaria de asignación de fondos por alumno. Sección 55: reemplaza el modelo de financiamiento basado en la ubicación física de las aulas por un sistema guiado de forma directa por la intensidad del servicio que requiere cada estudiante.

La propuesta presentada por Abbott para prohibir el uso de visas H-1B en escuelas de Texas