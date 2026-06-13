El nuevo fondo de Abbott para maestros de Texas: cómo funciona el programa de US$750 millones que mejora sueldos

Greg Abbott anunció este jueves la asignación de 750 millones de dólares para el Programa de Incentivos para Maestros (TIA, por sus siglas en inglés). Los fondos, administrados por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), ya fueron otorgados a más de 65.000 docentes de más de 800 distritos escolares. El organismo distribuyó US$1800 millones desde su creación.

Teacher Incentive Allotment en Texas: claves del plan que aumenta pagos a docentes

TIA busca retener a los maestros y educadores de Texas con mejores resultados y mediante una ampliación del acceso a una educación de calidad en todo el estado. Su estructura actualmente permite que algunos docentes reciban salarios por encima del promedio e incluso alcancen ingresos de seis cifras al año.

Según detalló la oficina del gobernador Abbott, estos incentivos reconocen el trabajo de quienes generan un impacto positivo en la vida de los estudiantes. “Texas tiene la suerte de contar con maestros que han educado e inspirado a los jóvenes durante generaciones”, indicó el mandatario.

“Estos fondos de incentivo garantizan que se reconozca a los mejores maestros por sus esfuerzos por mejorar la vida de sus alumnos”, explicó Abbott en el comunicado oficial y añadió: “A medida que empoderemos a los maestros para que alcancen el éxito, Texas seguirá en camino de convertirse en el estado número uno en materia de educación”.

TIA en Texas: qué revela el estudio sobre retención docente y rendimiento escolar

Un estudio de la Universidad Tecnológica de Texas (Texas Tech) muestra el impacto del programa en las escuelas. La investigación indica que la permanencia de los docentes aumenta tras la implementación del TIA.

Al tercer y cuarto año de comenzado el programa, los distritos logran conservar a los maestros con mejores resultados, lo que representa un incremento del 20% en la retención de este personal y una mayor estabilidad en las escuelas locales.

Gracias a TIA, las escuelas de Texas lograron retener a sus maestros en un 20% Pexels

Además, el estudio relaciona la identificación y recompensa de los docentes con una mejora en el rendimiento de los estudiantes. Los distritos que aplican al TIA registran un avance equivalente a un tercio de año en matemáticas y lectura.

El impacto crece con el tiempo, a medida que los sistemas de evaluación y designación alcanzan una mayor madurez. Así, el programa no solo influye en los ingresos de los maestros, sino también en los resultados educativos de los alumnos.

Abbott, Morath y Carrollton-Farmers Branch: respaldo local al incentivo docente

Mike Morath, comisionado de educación de Texas, destacó el rol de los maestros en el sistema educativo. “Los docentes son el factor más importante dentro de la escuela, porque influyen en los resultados de los alumnos”, afirmó.

Además, agradeció la inversión realizada por la Legislatura y el compromiso de los distritos con el programa TIA. Según Morath, ofrecer incentivos para que los docentes con mejores resultados permanezcan en las escuelas.

El programa TIA de Abbott sirve para que los docentes de Texas tengan mejores remuneraciones Gabriela Passos - FR172314 AP

En el distrito de Carrollton-Farmers Branch, la superintendente Wendy Eldredge destacó los resultados obtenidos a nivel local. La funcionaria remarcó que “el impacto de retener a los mejores docentes se refleja en datos concretos”.

Durante el ciclo escolar 2024-2025, el programa contribuyó a retener al 91% de los maestros con designación de excelencia. Además, la calificación de rendición de cuentas del distrito pasó de una nota C a una B en 2025.