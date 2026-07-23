Freno a la deportación de un testigo clave: la orden judicial tras la muerte de un trabajador mexicano en Houston

Durante un control de tránsito en Houston, Texas, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispararon contra Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano que murió poco después. José Trinidad Rojas Pliego fue testigo del momento, por lo que un juez federal prohibió su deportación.

Testigo del caso de Lorenzo Salgado Araujo no será deportado, pero sigue detenido por el ICE

Rojas era uno de los tres pasajeros de una furgoneta conducida por Araujo Salgado cuando este último fue baleado por un agente del ICE el 7 de julio. A pesar de que, según Associated Press, los planes de las autoridades migratorias eran deportar al testigo, no solo se detuvo la expulsión, sino que se busca su liberación.

Un juez frenó la deportación de Rojas por considerarlo un testigo clave Shutterstock / ICE

Aunque Rojas permanece detenido en el distrito sur de Texas, su defensa legal presentó un recurso de habeas corpus. El hombre asegura que se encuentra detenido inconstitucionalmente bajo custodia del ICE.

Además, la fiscalía del condado de Harris declaró que ayudará tanto a Rojas como a los otros dos pasajeros que viajaban con Salgado Araujo a solicitar una visa U, destinada a testigos que colaboran con las autoridades en una investigación. Sin embargo, no está claro si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) otorgará la documentación.

Lo que sí confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es que cumplirá con la orden judicial de frenar la deportación de Rojas.

Versiones cruzadas sobre la muerte de Salgado Araujo en Texas

Los tres pasajeros que viajaban en la furgoneta conducida por Salgado Araujo podrían ser considerados como testigos clave. Todos refutan la versión del ICE sobre lo que sucedió el día del tiroteo.

La versión de los oficiales es que el mexicano intentó atropellar a un agente del ICE. Un fiscal federal de Texas aseguró que en realidad el operativo en el que ocurrió el tiroteo tenía como objetivo a dos hombres guatemaltecos que podrían ser deportados y conducían una camioneta similar a la de Salgado Araujo.

Un sitio conmemorativo en el lugar donde murió Lorenzo Salgado Araujo Karen Warren - FR172172 AP

Además, según Associated Press, el FBI ejecutó una orden de registro para investigar la posible presencia de sustancias ilícitas en el vehículo que manejaba el mexicano. Las autoridades argumentaron que encontraron varias bolsas pequeñas llenas de una sustancia blanca que parecía ser metanfetamina.

No obstante, el abogado de Víctor Salgado, hermano del mexicano fallecido, dijo que era una mezcla de sales que los hombres usaban como electrolitos para mantenerse hidratados mientras trabajaban bajo el calor de Texas.

Qué dice el ICE sobre el tiroteo en el que murió Salgado Araujo

Salgado Araujo, quien vivía desde hacía 35 años en Estados Unidos y estaba cerca de obtener la residencia permanente, dirigía a su equipo de obra hacia su lugar de trabajo en Houston. Sin embargo, según declaraciones del ICE, agentes intentaron detener la camioneta que conducía y el mexicano quiso embestir un vehículo oficial, por lo que un agente abrió fuego en defensa propia. Los testigos contradicen esta versión oficial.

La familia de Araujo dijo a Associated Press que no cree en esa versión, ya que el hombre sabía qué hacer si los agentes de ICE lo abordaban. Además, contaron que el mexicano, que era padre de tres hijos, construyó casas en los suburbios de Houston, fundó su propio negocio y no tenía antecedentes penales.