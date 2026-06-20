Es oficial: la CBP de Texas abre el debate sobre la instalación de un sistema de barreras para vehículos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) abrió una consulta pública sobre un proyecto para construir barreras vehiculares, caminos de patrulla y tecnología de vigilancia en el condado de Brewster, Texas. El período para enviar comentarios permanecerá abierto hasta el 13 de julio.

La barrera para vehículos en el condado de Brewster, según la CBP

La CBP explicó que el proyecto busca instalar secciones no contiguas de barrera vehicular a lo largo de unas 17 millas (27 km) en el condado de Brewster. A diferencia de los muros fronterizos de 30 pies (más de nueve metros) destinados a impedir el paso de personas, esta estructura es de menor altura y está compuesta por postes de acero unidos por rieles continuos.

Los rieles miden entre 4 y 6 pies (1,2 a 1,8 metros) de alto. Según detalló la CBP, la iniciativa también incluye la construcción o mejora de 205 millas (casi 330 km) de caminos para patrullaje.

Estas rutas, consideradas como de clase 1, tendrán un ancho de hasta 24 pies (siete metros). Además, se instalarán cables de fibra óptica, postes de iluminación y cámaras de vigilancia. El objetivo es fortalecer las operaciones de los agentes en la región de Big Bend.

El sistema de caminos y la tecnología en el suelo de Texas

La obra también contempla la construcción de puentes para que los vehículos puedan atravesar cañones y grietas del terreno. Además, se instalarán compuertas de drenaje de entre 8 y 10 pies de ancho (alrededor de 2,4 y 3 metros), diseñadas para permitir el paso del agua y regular su flujo.

Ejemplo de un camino de acceso en el Condado de Hidalgo, Nuevo México CBP

El proyecto incluirá muros de bloque o concreto destinados a prevenir la erosión del suelo y a manejar los desniveles del terreno. Por otro lado, los cables de fibra óptica y de suministro eléctrico serán enterrados junto a las rutas de patrullaje. En los puntos de ingreso al país se colocarán postes con iluminación LED, mientras que en las zonas más remotas se utilizarán sistemas de iluminación infrarroja.

Los postes estarán montados sobre bases de hormigón elevadas tres pies sobre el nivel del suelo (aproximadamente 0,9 metros) para protegerlos de posibles daños causados por el agua.

La opinión de los residentes ante el proyecto de la CBP en Texas

La CBP abrió un período de consulta pública para que la población revise el proyecto y presente sus comentarios. El proceso permanecerá abierto hasta el lunes 13 de julio de 2026. Las observaciones pueden enviarse por correo electrónico a BigBendComments@cbp.dhs.gov, con el asunto: “Brewster County Vehicle Barrier System Construction”.

Según informó el organismo, todos los comentarios recibidos, junto con los nombres y domicilios de sus autores, pasarán a formar parte del registro público federal. Los interesados también pueden aportar información con una llamada al (833) 412-2056 o por en una carta dirigida a Michelle Barnes, en la sede de la CBP en Washington.

Los ciudadanos de Texas pueden enviar sus opiniones y dudas sobre el proyecto de la CBP CBP

Qué infraestructura adicional contempla el proyecto de CBP

Para proteger los equipos de comunicación y las cámaras de vigilancia, la CBP prevé construir casetas de resguardo de 30 por 30 pies (9,1 por 9,1 metros) y 9 pies de altura (2,7 metros). Estas instalaciones estarán ubicadas dentro de un radio de 25 millas (40 kilómetros) de los puntos de ingreso fronterizo.

Además, durante las obras se utilizará agua para controlar el polvo en suspensión y reducir su impacto sobre la salud de los residentes de la zona. La agencia también habilitó una web con mapas del proyecto y materiales informativos en español para facilitar el acceso a la información.

El proyecto se desarrolla en paralelo a una dispensa legal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), publicada en el Registro Federal, que exime ciertos requisitos ambientales, de preservación histórica y de otros marcos regulatorios para acelerar obras fronterizas en la región de Big Bend.