“Funciona 24/7”: el operativo migratorio que Greg Abbott celebró en Texas

Una unidad del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) participó en la detención de diez migrantes como parte de la Operación Lone Star, impulsada por el gobernador Greg Abbott, quien destacó el procedimiento en sus redes sociales. Entre los arrestados había una ciudadana rusa identificada como una extranjera de interés.

El operativo migratorio en Texas fue encabezado por el DPS

La información fue difundida por Chris Olivarez, teniente y portavoz del DPS para el sur de Texas, en un mensaje publicado en su cuenta de X. Según explicó, agentes estatales y miembros de la Patrulla Fronteriza interceptaron al grupo durante una operación contra el tráfico de personas cerca de Roma, en el condado de Starr.

La captura de migrantes indocumentados en Texas que celebró Abbott

Aunque el procedimiento no fue protagonizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sí contó con la participación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) mediante la Patrulla Fronteriza.

En este caso, la acción estuvo encabezada por una unidad especializada del DPS que opera en sectores de la frontera donde suelen registrarse cruces irregulares. Todos los migrantes detenidos fueron posteriormente puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, según informó el vocero de la agencia estatal.

El gobernador Abbott celebró el operativo en sus redes sociales: “La operación Lone Star continúa funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Qué se sabe de la ciudadana rusa detenida en Texas

Las autoridades no revelaron la identidad de la mujer ni ofrecieron detalles sobre las circunstancias de su ingreso a Estados Unidos.

Sin embargo, el DPS indicó que fue clasificada como una extranjera de interés especial. Se trata de una categoría utilizada por las autoridades migratorias estadounidenses para determinadas nacionalidades o casos que pueden requerir verificaciones adicionales.

Entre el grupo se encontraba una extranjera de interés especial proveniente de Rusia X @LtChrisOlivarez

La presencia de una ciudadana rusa llamó la atención porque las detenciones de personas de esta nacionalidad no son frecuentes en el sur de Texas. De acuerdo con reportes recientes difundidos por el propio DPS, los casos más frecuentes de extranjeros considerados de interés especial involucraron a personas procedentes de China, Irán, Egipto y Azerbaiyán.

Por el momento, tampoco trascendió si la mujer viajaba sola o si mantenía algún vínculo con el resto de los migrantes interceptados durante el operativo.

Otros operativos en la frontera de Texas

La detención registrada en el condado de Starr no fue un caso aislado. Durante los últimos meses, el DPS informó varias intervenciones similares en distintos puntos de la frontera sur del estado.

En más de una ocasión, el gobernador Abbott destacó los resultados de la Operación Estrella Solitaria en Texas Abbott

Según reportes de las autoridades texanas, una de las operaciones más recientes tuvo lugar cerca de La Grulla, donde fue interceptado un grupo de 15 migrantes.

Semanas antes, otro operativo realizado en la zona de Roma terminó con la detención de seis personas, entre ellas un ciudadano chino considerado también extranjero de interés especial. Estos procedimientos forman parte de la estrategia fronteriza impulsada por Abbott.

La Operación Lone Star fue lanzada por el republicano en 2021 como una respuesta estatal al aumento de los cruces irregulares en la frontera entre Texas y México. A través de este programa, el gobierno texano moviliza recursos del DPS y de la Guardia Nacional para apoyar tareas de vigilancia y control en distintas zonas fronterizas.