La CBP diseña una barrera vehicular de 17 millas en Texas: por qué el 13 de julio es un día clave

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) impulsa un proyecto de infraestructura en el condado de Brewster, Texas, para fortalecer la vigilancia fronteriza. El plan contempla la construcción de 17 millas de barrera vehicular no contigua con postes de acero.

En qué consiste el plan de la barrera vehicular que quiere instalar la CBP

La estructura física proyectada contará con postes de acero sostenidos por rieles continuos que tendrán alturas alternas de 1,2 y 1,8 metros. Según un comunicado oficial, el diseño cuenta con una separación entre rieles de aproximadamente 1,2 metros, para optimizar así la contención vehicular en puntos estratégicos.

Con su nuevo plan, la CBP pretende reforzar la seguridad y vigilancia en la frontera terrestre de Texas CBP

El sistema integra elementos tecnológicos adicionales conforme a las necesidades operativas de la Patrulla Fronteriza. En ese sentido, la infraestructura incluir:

Cámaras de vigilancia

Cables de fibra óptica

Cables de alimentación eléctrica

Postes de servicios público

Refugios específicos a lo largo del límite internacional

El proyecto abarca también la construcción, mejora y mantenimiento de unas 205 millas (329,9 kilómetros) de caminos de patrulla con un ancho máximo de 24 pies (7,3 metros). Estas vías de acceso, clasificadas bajo parámetros de clase funcional, integrarán tecnología de detección avanzada para monitorear el flujo fronterizo de manera constante.

Marco legal y contexto de la construcción de la barrera vehicular de la CBP

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, emitió una exención el 9 de junio de 2026 para agilizar esta obra. La medida legal abarca diversas leyes y reglamentos que, de otro modo, retrasarían la construcción rápida de las barreras y los caminos proyectados.

El marco normativo se fundamenta en la sección 102 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés) de 1996. Este sustento legal permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eludir requisitos previos habituales en la ejecución de obras de esta magnitud en zonas limítrofes.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, explicó el marco legal en el que la CBP se basa para impulsar la nueva barrera vehicular Manuel Balce Ceneta - AP

En ese marco, la CBP busca analizar los posibles impactos del proyecto a través de un proceso en el cual se le puede consultar a los ciudadanos sobre su opinión respecto a la iniciativa.

Las autoridades evalúan efectos potenciales sobre el medioambiente, los recursos culturales, la calidad de vida de las comunidades locales y el comercio regional, incluyendo aspectos socioeconómicos relevantes.

Cómo enviar comentarios al plan de barrera vehicular de la CBP

Las autoridades federales invitaron a la comunidad a participar en la revisión del proyecto antes de la fecha límite establecida. El período para recibir aportes ciudadanos se mantiene vigente hasta el 13 de julio de 2026, fecha en la que concluye el plazo de participación.

Los comentarios deben basarse estrictamente en hechos, incluir datos concretos o investigaciones respaldadas y señalar ubicaciones geográficas específicas. Toda la información enviada, junto con los nombres y direcciones de los remitentes, se integrará al registro público oficial bajo el expediente del proyecto.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

El canal principal para participar es el correo electrónico BigBendComments@cbp.dhs.gov, donde el asunto debe especificar: “Construcción del sistema de barreras vehiculares del condado de Brewster”. Adicionalmente, el organismo recibe propuestas al número telefónico (833) 412-2056 y a través de correspondencia postal dirigida a su sede en Washington D.C.