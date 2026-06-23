Es oficial: la iniciativa de Abbott en Texas que impacta directamente en el campo y sus trabajadores

El pasado 3 de junio se confirmó la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés) en un ternero en el condado de Zavala, Texas. Dada la seria amenaza que representa para el ganado y la fauna silvestre del estado, el gobernador Greg Abbott presentó un sitio web mejorado para acceder a información y recursos sobre la plaga.

El portal oficial de Texas sobre el gusano barrenador

En el portal de desastres de la División de Manejo de Emergencias de Texas se agregó una pestaña específica para ofrecer la información más completa con respecto al gusano barrenador del nuevo mundo, según informó la Oficina del Gobernador en un comunicado.

Autoridades de Texas comparten información sobre el gusano barrenador del nuevo mundo

El gobernador Abbott explicó que la intención del portal web es brindar herramientas esenciales a productores, veterinarios y familias. “Screwworm.texas.gov ofrece la información, los mapas, los métodos de identificación y los recursos de certificación que los texanos necesitan para detectar problemas a tiempo y reportar casos sin demora”.

De acuerdo con el gobernador, el contenido disponible en el sitio de internetse elaboró en colaboración con la Comisión de Salud Animal de Texas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) e incluye hojas informativas, videos y materiales educativos. “Texas protegerá nuestra tierra, nuestros animales y nuestro estilo de vida de esta plaga”, añadió Abbott.

La relevancia del tema radica en que la plaga fue detectada en siete condados y 12 establecimientos en Texas. De hecho, hay una cuarentena vigente en partes de los siguientes condados: Coke, Crockett, Edwards, Gillespie, Kerr, Kimble, La Salle, Schleicher, Sutton, Tom Green, Uvalde, Val Verde, Webb y Zavala.

Gusano barrenador del Nuevo Mundo: qué es y cómo afecta al ganado en Texas

En el portal dedicado al gusano barrenador del nuevo mundo se explica que se trata de una mosca parasitaria que deposita sus huevos en el tejido vivo de heridas en animales. Posteriormente las larvas se alimentan de la carne, lo que ocasiona graves heridas y, a menudo, la muerte.

A pesar de que la plaga fue erradicada en la década de los 60 en Estados Unidos, resurgió en Centroamérica y México, y crecieron entre el 2023 y noviembre de 2024; desde entonces, el USDA y Texas reforzaron la vigilancia y la liberación de insectos estériles.

Este tipo de moscas tienen un color azul metálico y tres rayas distintivas que recorren la parte superior de su tórax TDEM

Este tipo de mosca se caracteriza porque tienen un color azul metálico y tres rayas distintivas que recorren la parte superior de su tórax, justo detrás de la cabeza, además de grandes ojos naranjas.

Cómo reportar un caso sospechoso de gusano barrenador en Texas

De acuerdo con Screwworm.texas.gov, el NWS puede afectar no solo al ganado sino también a las mascotas. Los signos que indican su presencia incluyen:

Heridas malolientes con larvas visibles.

malolientes con larvas visibles. Animales que se muerden o lamen sus heridas.

Lesiones en el ombligo, las orejas y los sitios de descornado o marcado.

en el ombligo, las orejas y los sitios de descornado o marcado. Inquietud o letargo inusuales.

Si se tiene sospecha de la presencia de esta plaga se pide llamar directamente al veterinario o a la Comisión de Salud Animal de Texas al 1-800-550-8242. Se enfatiza que los animales posiblemente infectados no deben moverse hasta recibir asesoría.

Las larvas del gusano barrenador del nuevo mundo se alimentan de la carne del animal afectado TDEM

Abbott y el USDA refuerzan la respuesta contra el gusano barrenador en Texas

Considerando la amenaza que representa el gusano barrenador para el ganado del estado, el gobernador de Texas impulsó diversas iniciativas para controlar la propagación de la plaga, entre ellas: