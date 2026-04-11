Qué son los “lobos fantasma”, la rara especie salvaje que piden proteger en las carreteras de Texas

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) instaló diez señales de “Cruce de Vida Silvestre” en la carretera FM 3005 de Galveston. Esta iniciativa busca proteger a los “lobos fantasma”, una población de coyotes con alto contenido genético de lobo rojo.

Protección para “lobos fantasma” de Texas

Las señales cubren un tramo de 30 kilómetros desde el final del malecón hasta San Luis Pass. Miembros del Gulf Coast Canine Project, organización sin fines de lucro fundada para apoyar el trabajo de las investigadoras Dra. Bridgett vonHoldt y Dra. Kristin Brzeski, solicitaron la medida ante la autoridad local por el aumento constante de muertes en las carreteras.

Así se ven los "lobos fantasma" de Galveston

Según Chron, los registros de mortalidad muestran un crecimiento preocupante con 19 ejemplares fallecidos durante el año 2025. Esa cifra fue en aumento con el correr de los años: siete en 2020, 16 en 2021, 13 en 2022, ocho en 2023 y 12 en 2024.

Cabe aclarar que el recuento oficial solo incluye los animales rescatados por las autoridades tras incidentes en la vía pública.

Josh Henderson, integrante del proyecto, declaró al medio que, según creen, podría haber hasta 100 coyotes en la isla “en cualquier momento”.

Cómo identificar las señales de cruce de vida silvestre en Galveston

“En la isla de Galveston, las señales de cruce de fauna silvestre son más que simples marcadores de carretera”, explicó vonHoldt, miembro de la organización impulsora de la iniciativa, en Chron.

“Pueden parecer pequeñas, pero representan un poderoso reconocimiento de que compartimos este paisaje con especies que aún conservan la memoria ecológica de este lugar. Para los lobos fantasma de Galveston, cruzar la carretera con éxito puede significar la diferencia entre la supervivencia y la muerte”, agregó luego.

Así se ven las señales de tránsito para prevenir accidentes con especies silvestres en Texas Captura de pantalla YouTube TxDOT

La especie de los “lobos fantasma” en Norteamérica

Los “lobos fantasma” avistados en la Estrella Solitaria poseen una cantidad anormalmente alta de genes de lobo rojo, especie casi extinta en Norteamérica. De acuerdo con Chron, la supervivencia de cada ejemplar resulta vital para preservar la diversidad genética y el potencial evolutivo del ecosistema.

El apoyo público transformó la imagen de estos coyotes, que antes eran vistos como una molestia para los residentes locales.

“A medida que las poblaciones de lobos rojos disminuyeron, se cruzaron con coyotes. Como resultado, se pueden encontrar restos de ADN del lobo rojo en el código genético de esta población aislada de coyotes”, explica el TxDOT en un comunicado.

Las señales de tránsito también beneficiarán a otras especies en Texas

Según el TxDOT, además de los “lobos fantasma” en Galveston, otras especies también se verán beneficiadas por las señales de cruce de vida silvestre.

“Se espera que la señalización beneficie a muchas otras especies que habitan la isla. Al alertar a los conductores sobre posibles cruces de fauna silvestre, la señalización también ayuda a disminuir el riesgo de colisiones entre vehículos y animales que pueden poner en peligro a los automovilistas”, explicó la entidad estatal.

Al tiempo, la agencia local resaltó la colaboración estrecha con investigadores de vida silvestre y agencias locales para “mejorar la seguridad de los conductores y los animales”.