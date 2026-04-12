Atención migrantes en Texas: qué pasa con la licencia de conducir si tu estatus vence en 2026

Las personas con estatus migratorio temporal en Texas reciben licencias de conducir o tarjetas de identificación con la leyenda “Término Limitado”. Estos documentos expiran de forma automática cuando caduca el periodo de presencia legal del titular en Estados Unidos, tal como advirtieron las autoridades locales.

Licencias con “Término Limitado” en Texas: cuánto duran

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) establece que la fecha de caducidad de la licencia de conducir de una persona coincide con el fin de su situación migratoria.

En casos donde la presencia legal sea por “duración de estatus”, el documento de identidad vencerá en un año.

Así se ve la licendia de conducir en Texas Texas.gov

En general, para quienes no poseen la ciudadanía, la residencia permanente o el asilo, califica bajo esta categoría de “visitante temporal”. A su vez, la agencia del Estado de la Estrella Solitaria explicó que las identificaciones emitidas antes de septiembre de 2011 con el texto “Visitante Temporal” cambiarán a “Término Limitado” al renovarse.

En esa línea, los documentos que digan “Término Limitado” son los que expirarán de forma automática cuando caduque la presencia legal de la persona en EE.UU.

Cómo renovar una licencia con estatus migratorio temporal en Texas

La actualización de una licencia de término limitado en territorio texano requiere un trámite obligatorio en una oficina de licencias. De acuerdo con la información que proporciona el DPS, el solicitante debe presentar documentos físicos que verifiquen la vigencia de su estatus de presencia legal ante las autoridades.

Si el periodo original de estadía ya venció, el solicitante debe aportar pruebas de un cambio de estatus o una extensión aprobada. Según la entidad local, el personal estatal revisa de forma minuciosa estos papeles con el objetivo de validar la legalidad del conductor en el estado.

Si a una persona se le vence el estatus migratorio, por lo tanto, también perderá validez su licencia de conducir en Texas Imagen de Freepik

Los usuarios con estatus de duración extendida deben confirmar que su situación migratoria no sufrió alteraciones desde la última emisión.

La presentación de formularios oficiales actualizados agiliza el proceso de obtención de la nueva tarjeta plástica. Los residentes extranjeros deben planificar su visita a la oficina de licencias con antelación para evitar la circulación con documentos vencidos.

Nuevos requisitos en Texas para licencias y registro de autos para inmigrantes

Desde el 5 de marzo, tras un nuevo cambio del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), en determinados casos los inmigrantes deberán mostrar una prueba de estadía legal para registrar un auto a su nombre en Texas.

En ese sentido, también deberán presentar la misma documentación para solicitar la licencia de conducir.

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Existen dos categorías con opciones de documentación para estos casos. Para un registro estándar, el que usan la mayoría de los propietarios particulares, se necesitará presentar uno de los incluidos en la Lista A.

Los comprobantes válidos a presentar son: