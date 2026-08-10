“Esto es una locura”: El gobernador de Texas se sube a la polémica por la corona de Miss North Carolina USA 2026

El Miss USA y A Blaize Productions anunciaron la destitución de Brittany Boltinhouse como Miss North Carolina USA 2026. Dos días después del comunicado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, acusó a la directiva de retirarle la corona debido a sus creencias como “cristiana conservadora”.

Qué dijo Greg Abbott sobre la destitución de Brittany Boltinhouse como Miss North Carolina 2026

El gobernador dio su postura sobre el incidente en su cuenta de X. Tras compartir un artículo sobre la entrevista de Boltinhouse con el Carolina Journal, aseguró que la destitución fue por sus creencias religiosas.

Gregg Abbott compartió la entrevista de Brittany Boltinhouse sobre su destitución X/@GregAbbott_TX

“Esto es una locura. Le quitan la corona a Miss Carolina del Norte porque es cristiana conservadora”, dijo el republicano.

Abbott se destaca por promover sus creencias religiosas en Texas. Durante la pandemia de COVID-19, prohibió que los funcionarios gubernamentales emitieran órdenes para cerrar iglesias y luego impulsó otras leyes como el mandato de exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.

“Texas está lleno de guerreros de la oración. He experimentado la gracia de Dios que proviene de esas oraciones”, dijo en un desayuno de oración en abril de 2025.

Qué se sabe de la destitución de Brittany Boltinhouse

Las organizaciones confirmaron la destitución de Boltinhouse el 5 de agosto a través de un comunicado en redes sociales. Allí, explicaron que la decisión se tomó tras conocerse una conducta “durante un período prolongado” que violaba los estándares de la organización contra el racismo, la homofobia y la transfobia.

La decisión surgió tras conocerse una conducta "durante un período prolongado" que violaba los estándares de la organización contra el racismo, la homofobia y la transfobia Instagram/@ablaizeproductions

“Como organización encargada de seleccionar y preparar a las mujeres para representar a nuestros estados en el escenario nacional, debemos defender los estándares y valores que nuestras ganadoras aceptan al recibir el honor de portar la corona”, dijo A Blaize Productions en el escrito.

Dos días después de conocerse la noticia, Boltinhouse discutió sobre el hecho en una entrevista con The Caroline Journal. Allí, afirma que fue destituida debido a su postura política y su sistema de creencias como mujer cristiana conservadora.

“A día de hoy, creo y pienso que me despojaron de mi título debido a mi postura política y a mi sistema de creencias”, señaló. “Creo que me han juzgado y me han interpretado según una narrativa que no es cierta”.

Horas después de sus declaraciones, A Blaize Productions negó que la decisión fuera política o religiosa. En un comunicado presentado por Fox News, señalaron que la decisión se tomó tras una revisión de contenidos públicos que eran inconsistentes con los estándares del título.

“La decisión se tomó tras una revisión minuciosa de toda la información que llegó a nuestro conocimiento, incluyendo conductas no reveladas y contenido público que era incompatible con los estándares que se esperan de una ganadora del título de Miss North Carolina según los acuerdos que rigen el cargo”, destacó el escrito.

Quién es Brittany Boltinhouse, la ex Miss North Carolina 2026

Boltinhouse es una modelo y empresaria originaria de Wilmington, Carolina del Norte. El 28 de junio fue coronada y se convirtió en la primera mujer de ascendencia hondureña en obtener el título de Miss North Carolina USA.

Brittany Boltinhouse se había convertido en la primera mujer de ascendencia hondureña en obtener el título de Miss North Carolina USA Instagram Brittany Boltinhouse

“Esta corona es más grande que yo. Es para las personas que han sido subestimadas. Para aquellas a quienes les han dicho que son demasiado mayores, demasiado jóvenes, demasiado diferentes o insuficientes”, dijo en sus redes sociales al ser coronada.

Myla Hadley, quien fue la primera finalista en junio, será la nueva Miss North Carolina USA. El próximo 27 de agosto va a representar al estado en el certamen nacional Miss USA en Miami.