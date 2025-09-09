Quién es Cassie Donegan, la participante de Nueva York coronada Miss América 2026

El pasado 7 de septiembre se celebró una nueva edición de Miss América. En esta ocasión, tuvo lugar en Orlando, Florida, con el objetivo de conocer quién defenderá el título en 2026. La ganadora fue una joven de 27 años llamada Cassie Donegan, representante de Nueva York.

Quién es Cassie Donegan, coronada Miss América 2026

La joven es la octava neoyorquina en obtener el título de Miss América y se coronó tras vencer a participantes de cada una de las demás entidades de Estados Unidos, así como del Distrito de Columbia y de la isla de Puerto Rico, según un comunicado de prensa de la organización.

Cassie Donegan fue coronada como Miss América 2026 (Instagram/@missamerica)

Donegan no solo ganó la corona y el reconocimiento público, pues también obtuvo un cheque por una beca de US$70 mil para “convertir sus sueños en realidad”, según declaró la propia joven, quien utilizará esos fondos para financiar su carrera universitaria.

La flamante ganadora fue criada en un hogar “no tradicional” y encontró refugio en las artes, por lo que actualmente es servidora comunitaria en un programa de educación artística, con actividades de teatro juvenil y con fondos de becas para mejorar las oportunidades de acceso a este tipo de preparación.

Cassie Donegan tiene trayectoria en la defensa de los derechos de los niños y también trabaja como Directora de Operaciones de Southern Sitter LLC, una empresa de cuidado infantil que es dirigida por mujeres.

La representante de Nueva York, Cassie Donegan, fue coronada Miss América 2026 (Instagram/@missamericany)

La ganadora de Miss América 2026 es definida por la organización como una mujer libre y empoderada, además de una actriz profesional que forma parte de la Actor’s Equity Association (Asociación de Equidad de Actor).

Quiénes fueron la primera y segunda finalista de Miss América 2026

Según la organización de Miss América, existieron diferentes rondas antes de entregar la corona a la ganadora, y la primera y segunda finalista también fueron nombradas por los presentadores:

Sadie Schiermeyer , representó a Texas y fue nombrada primera finalista.

, representó a y fue nombrada primera finalista. Paris Richardson, representó a Florida y fue nombrada segunda finalista.

representó a y fue nombrada segunda finalista. Audrey Kittila , representó a Georgia y fue nombrada tercera finalista.

, representó a y fue nombrada tercera finalista. Emma Terry, representó a Alabama y fue nombrada cuarta finalista.

Ganadora de Miss América 2026 acompañada de las cuatro finalistas del certamen (Instagram/@missamerica)

La primera finalista Sadie Schiermeyer es quien podría asumir el lugar de Cassie Donegan en caso de que la joven no pudiera cumplir con sus obligaciones como representante y embajadora oficial de la marca Miss América Opportunity.

Al igual que en otros certámenes de belleza alrededor del mundo, la famosa viajará por diferentes partes de Estados Unidos y del mundo para promover becas y educación artística, principalmente a mujeres y niños.

El perfil de Abbie Stockard, ganadora de Miss América 2025

Abbie Stockard fue la encargada de entregar la corona a la nueva ganadora de Miss América, esta joven de 22 años representó a Alabama en el concurso que se celebró el pasado 5 de enero de 2025, según CNN.

Abbie Stockard, Miss América 2025, coronó a Cassie Donegan como la ganadora de la edición 2026 (Instagram/@missamerica)

También fue reconocida por haber sido la cuarta representante de su estado en obtener la corona nacional tras vencer a otras 51 concursantes, por su desempeño como porrista y por su preparación como enfermera, según Miss América Organization.

Cuando fue coronada tenía el título de atleta D1, se encontraba en el último año de la Universidad de Auburn en donde estudiaba enfermería, y era la Embajadora Nacional para la Fibrosis Quística y las iniciativas AHA Go RED For Women. La joven eligió dicha causa tras inspirarse de la experiencia de una de sus mejores amigas de toda la vida, quien fue afectada por la fibrosis.

La organización de Miss América es distinta a la de Miss Estados Unidos, y se enfoca en la preparación de miles de mujeres del país norteamericano, además de otorgar becas para fomentar su crecimiento personal y profesional y brindarles mayores oportunidades de desarrollo basadas en el liderazgo, según su sitio web.