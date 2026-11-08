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Gina Hinojosa recibe solicitudes para formar parte de su equipo de trabajo como gobernadora en Texas

La gobernadora electa busca en su administración a “personas trabajadoras” de diversos rubros

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Gina Hinojosa formalizó una invitación pública para que los habitantes de Texas envíen sus currículums e integren el equipo de la nueva administración
Gina Hinojosa formalizó una invitación pública para que los habitantes de Texas envíen sus currículums e integren el equipo de la nueva administraciónAP Photo/Eric Gay

La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, invitó a los ciudadanos del estado a enviar sus currículums para integrarse al equipo de la nueva administración. Bajo el lema “Por y para la gente” (By and For the People, en inglés), la demócrata busca conformar un gobierno que ayude a las personas a alcanzar el sueño americano.

Qué se sabe de la convocatoria de Hinojosa a su administración

Hinojosa publicó el anuncio en su cuenta de X. Allí, remarcó que su administración “será del y para el pueblo de Texas”. “Vamos a construir un gobierno que abre las puertas del poder”, dijo.

Gina Hinojosa prevé que su administración abra sus puertas a las personas que quieran alcanzar el sueño americano
Gina Hinojosa prevé que su administración abra sus puertas a las personas que quieran alcanzar el sueño americanoX/@GinaHinojosaTX

Las postulaciones se realizan en línea mediante la sección de solicitudes del sitio web de transición. Allí, se organizan las oportunidades en múltiples rubros gubernamentales como:

  • Finanzas
  • Manejo de proyectos
  • Educación
  • Servicios legales y servicios sociales
  • Prensa y comunicaciones
  • Agricultura
  • Transporte e infraestructura

Asimismo, el sitio web no solo recibe currículums, sino que está habilitado para recopilar ideas y propuestas de la ciudadanía para los primeros 100 días de gobierno, así como invitaciones y solicitudes de reunión con la gobernadora electa.

Cómo fue la primera conferencia de prensa de Hinojosa como gobernadora electa

El pasado 5 de noviembre, Hinojosa realizó su primera conferencia como gobernadora electa. Allí, presentó a los primeros líderes encargados de dirigir el periodo de transición, entre los que se encuentran Joe Madden como director ejecutivo de la Transición y el republicano Ernest Bales.

“Tendremos una transición bipartidista y contaremos con una administración y un gobierno bipartidistas en Texas”, aseguró.

La demócrata también reveló que el gobernador saliente, Greg Abbott, ofreció su colaboración para garantizar una transición ordenada.

De igual modo, señaló que se comunicó con el director ejecutivo de Texas Parks and Wildlife para solicitarle que, durante este período, no se tomaran acciones definitivas sobre temas sensibles del Valle del Río Grande.

“Abbott ha sido muy amable y me aseguró que va a cooperar con esta transición y a ayudar en lo que puedan. Ambos estamos comprometidos a garantizar una transición fluida para cuidar a la gente de Texas”, destacó.

Adiós Abbott: cuándo comienza el mandato de Ginojosa en Texas

De acuerdo con la Constitución de Texas, el gobernador electo debe asumir el cargo el primer martes posterior a la organización de la Legislatura estatal, o tan pronto como resulte posible.

En ese sentido, según el Consejo Legislativo de Texas, la 90ª Legislatura iniciará su período ordinario de sesiones el martes 12 de enero de 2027 a las 12 hs. Por este motivo, está previsto que el nuevo mandato de Hinojosa comience el martes 19 de enero.

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