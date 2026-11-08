Gina Hinojosa recibe solicitudes para formar parte de su equipo de trabajo como gobernadora en Texas
La gobernadora electa busca en su administración a “personas trabajadoras” de diversos rubros
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La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, invitó a los ciudadanos del estado a enviar sus currículums para integrarse al equipo de la nueva administración. Bajo el lema “Por y para la gente” (By and For the People, en inglés), la demócrata busca conformar un gobierno que ayude a las personas a alcanzar el sueño americano.
Qué se sabe de la convocatoria de Hinojosa a su administración
Hinojosa publicó el anuncio en su cuenta de X. Allí, remarcó que su administración “será del y para el pueblo de Texas”. “Vamos a construir un gobierno que abre las puertas del poder”, dijo.
Las postulaciones se realizan en línea mediante la sección de solicitudes del sitio web de transición. Allí, se organizan las oportunidades en múltiples rubros gubernamentales como:
- Finanzas
- Manejo de proyectos
- Educación
- Servicios legales y servicios sociales
- Prensa y comunicaciones
- Agricultura
- Transporte e infraestructura
Asimismo, el sitio web no solo recibe currículums, sino que está habilitado para recopilar ideas y propuestas de la ciudadanía para los primeros 100 días de gobierno, así como invitaciones y solicitudes de reunión con la gobernadora electa.
Cómo fue la primera conferencia de prensa de Hinojosa como gobernadora electa
El pasado 5 de noviembre, Hinojosa realizó su primera conferencia como gobernadora electa. Allí, presentó a los primeros líderes encargados de dirigir el periodo de transición, entre los que se encuentran Joe Madden como director ejecutivo de la Transición y el republicano Ernest Bales.
“Tendremos una transición bipartidista y contaremos con una administración y un gobierno bipartidistas en Texas”, aseguró.
La demócrata también reveló que el gobernador saliente, Greg Abbott, ofreció su colaboración para garantizar una transición ordenada.
De igual modo, señaló que se comunicó con el director ejecutivo de Texas Parks and Wildlife para solicitarle que, durante este período, no se tomaran acciones definitivas sobre temas sensibles del Valle del Río Grande.
“Abbott ha sido muy amable y me aseguró que va a cooperar con esta transición y a ayudar en lo que puedan. Ambos estamos comprometidos a garantizar una transición fluida para cuidar a la gente de Texas”, destacó.
Adiós Abbott: cuándo comienza el mandato de Ginojosa en Texas
De acuerdo con la Constitución de Texas, el gobernador electo debe asumir el cargo el primer martes posterior a la organización de la Legislatura estatal, o tan pronto como resulte posible.
En ese sentido, según el Consejo Legislativo de Texas, la 90ª Legislatura iniciará su período ordinario de sesiones el martes 12 de enero de 2027 a las 12 hs. Por este motivo, está previsto que el nuevo mandato de Hinojosa comience el martes 19 de enero.
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