Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación en Texas: “La generación Z tiene el poder de decidir estas elecciones

Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de Texas, llamó a los jóvenes a participar en las elecciones y afirmó que la generación Z puede ser decisiva en la contienda. El domingo 25 de octubre, la legisladora publicó en sus redes sociales un mensaje acompañado de un video de campaña en el que pidió a los votantes organizarse para acudir a las urnas.

Qué dijo Gina Hinojosa sobre la generación Z y las elecciones de Texas

“La generación Z tiene el poder de decidir estas elecciones. Usa tu voz: haz un plan para votar y vota temprano”, escribió Hinojosa en su publicación en X. En el mensaje también compartió el sitio IWillVote.com, una plataforma de información electoral del Comité Nacional Demócrata, donde se puede obtener información sobre la votación.

La legisladora Hinojosa llamó a los jóvenes a votar en los comicios del 3 de noviembre

El llamado se produjo durante la última semana de votación anticipada en Texas, que comenzó el 19 de octubre y terminará el viernes 30. La elección general se celebrará el martes 3 de noviembre, cuando los votantes elegirán al gobernador, además de definir otros cargos estatales y federales.

Qué dice la última encuesta sobre Gina Hinojosa y Greg Abbott

El llamado de Hinojosa se produce después de que las últimas encuestas de Texas Public Opinion Research (TPOR) registraran una reducción de la diferencia entre los dos principales candidatos.

Según el sondeo publicado el 23 de octubre por FOX 4 Dallas-Fort Worth, el gobernador republicano Greg Abbott obtiene el 51% de las preferencias, frente al 48% de Hinojosa. El candidato libertario Pat Dixon registra el 1%.

La encuesta se realizó entre el 15 y el 18 de octubre, con la participación de 969 votantes probables de Texas. El margen de error informado es de 3,9 puntos porcentuales.

En las mediciones de TPOR, la diferencia entre Abbott y Hinojosa pasó de siete puntos en agosto a cuatro en septiembre y tres en octubre. Aunque el gobernador registra una ventaja en ese sondeo, las cifras reflejan las respuestas de los participantes durante el período de trabajo de campo y no constituyen un resultado electoral definitivo.

Los sondeos revelan que el actual gobernador republicano, Greg Abbott, conserva una ligera ventaja frente a la candidata demócrata Gina Hinojosa Fotomontaje editado con IA / X Greg Abbott y Gina Hinojosa

Qué muestran los datos sobre los votantes jóvenes en Texas

La encuesta de TPOR también registra diferencias en las preferencias según las características de los votantes. Hinojosa obtiene mayor respaldo entre las personas de 18 a 34 años, las mujeres, los votantes afroamericanos, los latinos y quienes tienen educación universitaria. Abbott, por su parte, lidera entre los votantes blancos, los hombres, las personas sin título universitario y quienes tienen 35 años o más.

El mensaje de Hinojosa busca movilizar a los votantes jóvenes en los días previos a los comicios. La encuesta refleja las preferencias de los participantes a mediados de octubre, pero la participación electoral definitiva se conocerá después de los comicios.

Cuándo se vota en Texas y dónde consultar los centros electorales

La votación anticipada presencial en Texas estará disponible hasta el viernes 30 de octubre. Los electores pueden consultar los lugares y horarios habilitados en el portal oficial VoteTexas.gov.

Una encuesta de The New York Times y Siena muestra a los demócratas competitivos en Texas, Alaska, Ohio, Kansas e Iowa antes de las elecciones al Senado Fotomontaje editado con IA

La elección general será el martes 3 de noviembre de 2026. Para quienes planean participar, es importante verificar con anticipación el lugar de votación y los horarios correspondientes en su condado.

Además de la gobernación, los texanos votarán el 3 de noviembre por un senador federal y los representantes de los 38 distritos del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

También elegirán al vicegobernador, al fiscal general, al contralor y a otros funcionarios estatales, además de legisladores, jueces y autoridades locales. Los cargos que aparecerán en cada boleta dependerán del distrito y del condado de residencia.