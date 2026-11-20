La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, contó que habló con el presidente Donald Trump sobre la seguridad de la frontera y las inquietudes de residentes de Big Bend ante la construcción de un muro. La demócrata afirmó que busca trabajar con la Casa Blanca en una estrategia adaptada a las necesidades de cada zona.

Qué le planteó Gina Hinojosa a Donald Trump

En una entrevista publicada el 18 de noviembre por The Texas Tribune, Hinojosa describió la conversación como positiva. “Él comprende mi compromiso de mantener una frontera segura”, dijo sobre Trump. Según relató, fue ella quien se comunicó con el presidente para abrir una línea de diálogo.

Gina Hinojosa dijo en una entrevista que sostuvo una conversación con el presidente Donald Trump WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La gobernadora electa señaló que la seguridad fronteriza no requiere necesariamente la misma solución en todos los puntos. Distinguió el caso de Big Bend del sur de Texas y sostuvo que existen alternativas tecnológicas además de las barreras físicas. Contó que transmitió al presidente la preocupación de habitantes de esa región, donde algunos prefieren la vigilancia electrónica a un muro.

The Texas Tribune indicó que Hinojosa no precisó si Trump asumió algún compromiso respecto de Big Bend. La dirigente presentó el intercambio como el primero de una serie de conversaciones que espera mantener; por lo tanto, sus declaraciones no equivalen a un acuerdo ni a una modificación anunciada de la política federal.

De estado rojo a azul: el cambio de gobierno en Texas

Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre. Su victoria llevará a una demócrata a la gobernación de Texas después de décadas de predominio republicano. La transición ocurre en un estado fronterizo donde las medidas migratorias tienen consecuencias para numerosas familias y comunidades latinas.

Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre pasado Fotomontaje realizado con IA

En la misma entrevista, la dirigente explicó que planea revisar medidas de Abbott sobre contratación con visas H-1B y productos con THC. Se trata de intenciones anunciadas por la gobernadora electa, no de cambios ya implementados. Sobre la frontera, reiteró que espera coordinar con autoridades locales para entender sus necesidades.

La noticia en pocas líneas

¿Quién habló con Donald Trump sobre la frontera? Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, dijo que conversó con el presidente durante el fin de semana.

¿Qué dijo Hinojosa sobre la conversación? Afirmó que Trump comprende su compromiso con una frontera segura y describió el diálogo como positivo.

¿Qué planteó Hinojosa sobre Big Bend? Dijo que transmitió la preocupación por un muro y la preferencia de algunos residentes por la vigilancia electrónica.

¿Hubo un compromiso de Trump sobre Big Bend? Hinojosa no precisó que el presidente hubiera asumido compromisos sobre ese proyecto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.