Green card en Texas: quiénes pueden aplicar a la ciudadanía americana antes de los 5 años de residencia

Texas es uno de los estados con mayor población nacida en el extranjero, lo que hace que, para muchos migrantes, obtener la ciudadanía estadounidense sea uno de los objetivos más importantes. Si bien en la mayoría de los casos el camino hacia la naturalización exige cumplir ciertos años de residencia permanente en el país norteamericano, hay excepciones para acelerar el proceso.

La vía más común para acelerar el trámite de naturalización en Texas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) establece una regla por la cual una persona debe vivir al menos cinco años como residente permanente para poder solicitar la ciudadanía con el formulario N-400. Sin embargo, la legislación estadounidense contempla algunas situaciones especiales que reducen ese plazo.

Una de las formas más conocidas de acceder antes a la ciudadanía es estar casado con un ciudadano estadounidense. En este caso es necesario contar con residencia legal durante por lo menos tres años y demostrar la relación con el cónyuge.

El solicitante debe probar que estuvo físicamente presente en EE.UU. durante 18 meses o más dentro de ese período y debe ser residente permanente legal al momento de presentar el Formulario N-400.

Como las condiciones en las que se solicita la ciudadanía americana son diferentes en cada caso, el Uscis publica las estimaciones actualizadas a través de su herramienta Case Processing Times. En ella, los interesados podrán saber el tiempo que tomaría su solicitud.

Qué pruebas puede pedir Uscis para revisar el matrimonio

Para evaluar la naturalización basada en matrimonio con un ciudadano estadounidense, el Uscis se asegura de que el matrimonio sea auténtico y que no haya sido celebrado únicamente con fines migratorios.

Por ese motivo, la agencia suele solicitar pruebas de la vida en pareja, entre ellas:

Declaraciones de impuestos conjuntas.

Cuentas bancarias compartidas.

Contratos de alquiler o hipotecas a nombre de ambos.

Otros documentos que demuestren convivencia y vida en común.

Estos documentos pueden ayudar a demostrar que el matrimonio sigue vigente y que existe vida en común.

El Uscis exige pruebas de que el matrimonio es legítimo y no un mecanismo para obtener la green card Imagen generada con IA

La regla de los 90 días para presentar el Formulario N-400

El Manual de Políticas de Uscis incluye una ventaja poco conocida para los solicitantes. La agencia permite presentar el formulario N-400 hasta 90 días antes de cumplir el plazo de residencia exigido.

En Texas, esta posibilidad aplica tanto para quienes deben esperar cinco años como para aquellos que califican para el plazo reducido de tres años. La regla ayuda a adelantar el proceso, especialmente en oficinas con una gran cantidad de solicitudes pendientes.

En 2026, los tiempos de procesamiento del formulario N-400 oscilan entre seis y diez meses, aunque la duración exacta depende de la oficina que gestione el caso. Por ejemplo, los plazos pueden variar entre Houston y otras ciudades del país.

Naturalización por servicio militar: otra excepción al plazo de residencia

Otra excepción importante beneficia a quienes sirven en las Fuerzas Armadas de EE.UU. La legislación vigente establece que todas las personas que prestaron servicio militar durante períodos de hostilidad pueden acceder a exenciones de los requisitos de residencia y presencia física en el país norteamericano.

La regla de los 90 días permite iniciar el trámite antes de cumplir con el tiempo establecido Wilfredo Lee - AP

El examen que deben aprobar para obtener la ciudadanía estadounidense

Más allá del tiempo de residencia requerido, todos los solicitantes deben superar el proceso de naturalización.

Durante la entrevista, un oficial revisa el expediente migratorio del solicitante y realiza preguntas sobre distintos aspectos de su vida, entre ellos:

Datos personales y biográficos.

Historial de viajes fuera de EE.UU.

Situación laboral.

Cumplimiento de las leyes.

Además, el funcionario evalúa la conducta moral del solicitante y su compromiso con los principios de la Constitución estadounidense. La entrevista comienza con un juramento y forma parte obligatoria del proceso.

La naturalización también incluye pruebas sobre el idioma y conocimientos básicos de educación cívica estadounidense. Durante la entrevista, el solicitante debe demostrar que puede leer, hablar y escribir en inglés, así como responder preguntas sobre la historia y el sistema de gobierno de EE.UU.

Dónde revisar los tiempos de naturalización en Texas

En Texas, las oficinas de Uscis ubicadas en ciudades como Houston procesan miles de solicitudes de ciudadanía cada año. En estos centros, la revisión de antecedentes y los controles de seguridad forman parte esencial del procedimiento.

Por eso, el Uscis recomienda consultar los tiempos de espera de cada oficina antes de presentar la documentación, ya que los plazos pueden variar considerablemente según la ubicación.