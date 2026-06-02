Cómo se aplica la nueva regla del Uscis para la green card de estudiantes y trabajadores temporales

A finales de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) retrocedió parcialmente con la regla impulsada por el gobierno de Donald Trump que obligaría a muchos migrantes a tramitar la green card desde el extranjero. Con la nueva disposición, los oficiales deberán evaluar cada caso en particular, incluidos estudiantes y trabajadores temporales.

Memorando del Uscis sobre green card: impacto en estudiantes y trabajadores temporales

El Uscis comunicó el 21 de mayo que cualquier extranjero con estatus temporal que quisiera una green card “debía regresar” a su país de origen para solicitarla, salvo en situaciones extraordinarias.

El carácter temporal de las visas de estudiantes y ciertos trabajadores podría impedir que tramiten su green card desde EE.UU. Imagen generada con inteligencia artificial

Al anunciar la regla, el vocero, Zach Kahler, afirmó que los titulares de visas de corta duración —como estudiantes, trabajadores temporales o turistas— llegan con un propósito limitado y “su visita no debería funcionar como el primer paso” hacia la residencia permanente.

Una semana más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró que el memorando no crea una prohibición general.

En su lugar, según sus declaraciones, reafirma políticas históricas y recuerda a los oficiales que pueden usar su poder discrecional para exigir que el trámite se complete fuera de Estados Unidos.

Pese a esta aclaración, el carácter temporal de las visas de estudiantes y trabajadores que llegan a EE.UU. por tiempo limitado genera incertidumbre entre los peticionarios.

Hasta ahora, lo único confirmado es que el Uscis mantiene la evaluación caso por caso para estudiantes y trabajadores temporales. Además, en el anuncio remarca que el funcionario designado será quien tome la decisión definitiva.

Green card pendiente en EE.UU.: qué se sabe sobre los casos ya presentados

Respecto a quienes tienen una petición en curso, el memorando publicado el viernes 22 de mayo no especifica qué sucederá. No obstante, la modificación apunta a cómo se decide dónde se completa el trámite, no a cancelar trámites ya iniciados.

Al respecto, Rosanna Berardi, abogada de inmigración en Nueva York, aseguró en diálogo con ABC News que el cambio afectaría a cualquier ciudadano extranjero con una solicitud de tarjeta de residencia pendiente presentada en EE.UU.

“Los afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses y los ucranianos que huyen de la guerra se enfrentan a una trampa específica: el memorando considera su decisión de solicitar la residencia permanente dentro de EE.UU. como un factor adverso, porque su admisión fue temporal“, explicó.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Por su parte, el abogado de inmigración Todd Pomerleau sostuvo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite a los extranjeros que fueron admitidos legalmente realizar el ajuste dentro del país. “Creo que la medida es ilegal y que los tribunales la desestimarán muy pronto”, expresó.

En cualquier caso, los expertos recomiendan a los solicitantes revisar su expediente individual con asesoría legal especializada antes de viajar o tomar decisiones que puedan afectar su estatus.

Green card por ajuste de estatus: quiénes son inelegibles y qué requisitos exige el Uscis

Con base en las directrices emitidas por el Uscis, los siguientes peticionarios son considerados como inelegibles para ajustar su estatus bajo esta sección:

Tripulantes extranjeros.

Migrantes que hayan trabajado sin autorización antes de solicitar el ajuste o se encuentren en un estatus migratorio irregular el día de la solicitud.

Aquellos que no hayan mantenido continuamente un estatus legal desde su entrada a EE.UU.

desde su entrada a EE.UU. Extranjeros admitidos en tránsito sin visa.

Personas que hayan violado los términos de una visa de no inmigrante.

Los migrantes que hayan trabajado sin autorización o hayan violado los términos de su visa de no inmigrante no podrán solicitar la green card en EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

En el extremo contrario, para poder avanzar con el proceso en virtud de la Sección 245(a), un solicitante debe cumplir con tres condiciones fundamentales: