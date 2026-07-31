Greg Abbott destina más de US$2,5 millones en becas para estudiantes rurales en Texas: “Merecen acceso”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una inversión de US$2,56 millones para fortalecer la educación de estudiantes de zonas rurales mediante nuevas subvenciones destinadas a 17 alianzas de distritos escolares. Los recursos permitirán planificar, implementar o ampliar programas universitarios y de capacitación laboral orientados a empleos con alta demanda.

Qué dijo Greg Abbott sobre las subvenciones para escuelas rurales de Texas

La información fue difundida en un comunicado oficial emitido por la oficina del gobernador y por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés). Los fondos forman parte del programa Rural Pathway Excellence Partnership (R-PEP), una iniciativa estatal que promueve alianzas entre distritos escolares para ampliar el acceso a trayectorias universitarias y profesionales en comunidades rurales.

Al presentar la iniciativa, Abbott afirmó que el objetivo es garantizar que los jóvenes del interior del estado tengan acceso a las mismas oportunidades educativas que quienes viven en las grandes ciudades.

“Los estudiantes del Texas rural merecen acceso a programas universitarios y profesionales de alta calidad”, sostuvo el gobernador. También señaló que estas alianzas permitirán preparar a los alumnos para acceder a empleos bien remunerados y contribuirán al desarrollo económico de las comunidades rurales.

Cuánto recibirán las alianzas escolares rurales seleccionadas por Texas

Según explicó la TEA, el financiamiento se dividirá en dos modalidades:

Hasta US$200 mil por cada subvención de planificación , destinada al diseño de nuevos programas educativos adaptados a las necesidades del mercado laboral.

, destinada al diseño de nuevos programas educativos adaptados a las necesidades del mercado laboral. Hasta US$80.000 por cada subvención de expansión, dirigidas a alianzas que ya integran R-PEP y buscan incorporar nuevos distritos escolares o ampliar su oferta académica.

En total, el estado distribuirá US$2,56 millones entre 17 asociaciones escolares seleccionadas.

Abbott anunció una inversión de US$2,56 millones para fortalecer la educación de estudiantes de zonas rurales Nicolás Suárez - Archivo

Qué es el programa R-PEP: cómo funciona el programa educativo para estudiantes rurales de Texas

El Rural Pathway Excellence Partnership permite que distritos escolares rurales trabajen de manera conjunta para desarrollar programas universitarios y de capacitación laboral que muchas escuelas no podrían ofrecer por separado.

El objetivo es ampliar el acceso de los estudiantes a trayectorias educativas de alta calidad vinculadas con empleos bien remunerados y de alta demanda. Para participar, los distritos deben cumplir los requisitos establecidos por la TEA, entre ellos:

Tener una asistencia diaria promedio inferior a 1600 estudiantes .

. Firmar un acuerdo de desempeño con una entidad coordinadora autorizada por el estado.

El comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, destacó en el comunicado oficial que el estado tiene la mayor población de estudiantes rurales de Estados Unidos. “Estas subvenciones representan un ejemplo concreto del compromiso de Texas con los sistemas escolares rurales y las comunidades a las que sirven”, afirmó.

Morath agregó que el programa busca preparar a los alumnos para carreras con alta demanda y favorecer su éxito académico después de la escuela secundaria.

El programa R-PEP busca preparar a los alumnos para carreras con alta demanda y favorecer su éxito académico Canva

House Bill 2209: la ley que creó el programa R-PEP en Texas

El programa R-PEP fue creado mediante la House Bill 2209, aprobada durante la 88.ª Sesión Legislativa Regular de Texas. La legislación tomó como referencia el modelo del Rural Schools Innovation Zone, una experiencia desarrollada para ampliar las oportunidades educativas en comunidades rurales del sur del estado.

Además, la TEA confirmó que habrá una nueva convocatoria de subvenciones para planificación y expansión a través del ciclo LASO 5, cuya apertura está prevista para octubre de 2026, con el objetivo de incorporar nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes.