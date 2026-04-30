Bonos, becas y traslados pagos: el plan de Abbott para llevar médicos y enfermeros a pueblos rurales de Texas
El programa Rural Texas Strong financiará residencias médicas en acuerdo con universidades y becas para estudiantes de secundaria; los avisos de contratación se publicarán en Electronic State Business Daily
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El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció en Austin un programa que destinará 99 millones de dólares en fondos federales para fortalecer la atención médica en comunidades rurales. La Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado (HHSC, por sus siglas en inglés) canalizará estos recursos hacia hospitales de zonas alejadas de los centros urbanos para facilitar la incorporación y permanencia de personal sanitario.
El programa para fortalecer los servicios médicos rurales en Texas
La propuesta se integra al plan Rural Texas Strong, orientado a ampliar la cobertura en regiones con menor acceso a servicios. Su eje consiste en facilitar la llegada de especialistas mediante estímulos económicos y esquemas de formación, detalló un comunicado oficial.
Abbott afirmó que garantizar la prestación de cobertura médica resulta clave para el desarrollo del estado, y señaló que “esta subvención proporcionará a los hospitales rurales las herramientas que necesitan para retener y reclutar a la próxima generación de profesionales de la salud”.
Los US$99 millones provienen del Programa de Transformación de la Salud Rural de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que es parte de la ley “One Big Beautiful Bill”.
Durante su primer año, la HHSC recibió más de US$281 millones en el marco de esa iniciativa. Además, Texas prevé acceder a cerca de US$1400 millones en un período de cinco años para sostener y ampliar la red en estas comunidades.
Los incentivos del programa de Texas para atraer médicos a zonas rurales
El plan contempla diversas herramientas para atraer personal. Entre ellas, incluye becas dirigidas a estudiantes de secundaria interesados en carreras del ámbito de la salud. También se prevén bonos por contratación o traslado para facilitar la radicación de profesionales en estas zonas.
La iniciativa también impulsará la creación de programas de residencia mediante acuerdos con instituciones académicas.
La comisionada ejecutiva del HHS, Stephanie Muth, indicó que los sistemas sanitarios de localidades periféricas resultan esenciales para las familias y las comunidades. En este sentido, la búsqueda de la inversión es apoyar “a los médicos, enfermeros y equipos de atención que atienden a los habitantes de las zonas rurales de Texas”.
Cómo recibir actualizaciones y acceder a oportunidades del programa Rural Texas Strong
Los avisos públicos y las oportunidades de contratación vinculadas al programa Rural Texas Strong se difundirán a través de notificaciones por correo electrónico. La HHSC utilizará el sistema GovDelivery para comunicar novedades y convocatorias a los interesados.
Quienes deseen mantenerse informados podrán suscribirse para recibir estas actualizaciones de forma directa. Además, la información sobre procesos de contratación estará disponible en el sitio web de Electronic State Business Daily (ESBD), donde se publicarán las oportunidades abiertas.
Las subvenciones para hospitales rurales: cómo funciona el programa de US$25 millones anunciado por Abbott
Además de las medidas que fomentan la llegada de médicos a las zonas rurales, otro programa impulsado por Abbott contempla la asignación de US$25 millones en subvenciones para fortalecer la red de hospitales en esas áreas.
El financiamiento se lleva a cabo a través de la denominada Beca de Innovación, orientada a garantizar la estabilidad financiera de los centros de salud rurales y optimizar los resultados de los pacientes.
En ese marco, los proyectos deberán enfocarse en ampliar servicios, mejorar instalaciones y priorizar la asistencia de grupos específicos, entre ellos personas sin cobertura médica, mujeres embarazadas o en período posterior al parto, menores de edad y adultos mayores.
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